Гарри Поттер сериал — HBO утвердил 6 актеров на роли в экранизации

Сериал "Гарри Поттер". Фото: HBO Max

Телеканал HBO официально объявил имена актеров сериала "Гарри Поттер". Новая экранизация должна стать точной адаптацией книг Джоан К. Роулинг, за исключением, взгляда на некоторых персонажей.

Участников каста объявили на странице сериала в Instagram.

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Ходило немало слухов о том, кто сыграет взрослых персонажей в экранизации. На роли претендовали, как звезды Голливуда так и новички в актерской профессии.

И вот наконец создатели сериала официально утвердили первых участников каста.

"Поздравляем Джона Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет МакТир в роли Минервы МакГонагел, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа, Ника Фроста в роли Рубеуса Хагрида, Люка Таллона в роли Квиринуса Квиррела и Пола Уайтхауза в роли Аргуса Филча в оригинальном сериале "Гарри Поттера" на HBO", — сообщили на странице проекта.

В сети утвержденный каст вызвал много споров из-за не соответствия описаниям персонажей в книгах. В частности, много критики получил Паапа Эссиеду из-за того, что в романах профессор Снейп не был темнокожим.

Что касается главной тройки, — Гарри, Рона и Гермионы, — пока неизвестно, кто из маленьких актеров может занять эти роли. На кастинг пришли около 32 тысяч детей, поэтому задача перед командой встала непростая. Сейчас еще продолжается отборочный этап.

Напомним, Netflix назвал первых актеров новой экранизации "Гордость и предубеждение". А также мы писали, что Блейк Лайвли заинтриговала новым трейлером "Еще одной простой просьбы".