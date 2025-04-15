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Джонни Депп в неожиданном образе показался в новом экшне

15 апреля 2025 13:26
Мария Коваленко - Редактор
Джонни Депп показался в новом образе в фильме Day Drinker - фото
Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp
Мария Коваленко - Редактор

Американский актер Джонни Депп готовится вернуться в Голливуд с громкой премьерой. Звезда "Пиратов Карибского моря" показался на съемках нового экшна Day Drinker.

Актер показался в новом образе в своем Instagram.

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Джонни Депп показался на съемках Day Drinker

В Испании уже идут съемки нового боевика, в котором Депп сыграет с давней коллегой, актрисой Пенелопой Крус. Для актера это будет первый за шесть лет масштабный проект.

На первых официальных кадрах со съемочной площадки актер показался в неожиданном образе. Герой Деппа в фильме имеет длинные седые волосы и бороду.

Джонні Депп у новому фільмі - фото
Джонни Депп в фильме Day Drinker. Фото: instagram.com/johnnydepp

Как стало известно из синопсиса ленты, звезда "Пиратов" сыграет таинственного гостя роскошного лайнера. На борту с ним знакомится девушка-бармен, которая внезапно оказывается втянутой в криминальную опасную игру.

Роли в фильме также получили Меделин Клай, Ману Риос, Арон Пайпер, Хуан Диего Ботто и Аника Бойл.

Напомним, Блейк Лайвли показа новый трейлер "Еще одной простой услуги". А также мы писали, что HBO официально назвал актеров сериала "Гарри Поттер".

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