Джонни Депп показался в новом образе в фильме Day Drinker - фото

Джонни Депп в неожиданном образе показался в новом экшне
Американский актер Джонни Депп готовится вернуться в Голливуд с громкой премьерой. Звезда "Пиратов Карибского моря" показался на съемках нового экшна Day Drinker.
Актер показался в новом образе в своем Instagram.
Джонни Депп показался на съемках Day Drinker
В Испании уже идут съемки нового боевика, в котором Депп сыграет с давней коллегой, актрисой Пенелопой Крус. Для актера это будет первый за шесть лет масштабный проект.
На первых официальных кадрах со съемочной площадки актер показался в неожиданном образе. Герой Деппа в фильме имеет длинные седые волосы и бороду.
Как стало известно из синопсиса ленты, звезда "Пиратов" сыграет таинственного гостя роскошного лайнера. На борту с ним знакомится девушка-бармен, которая внезапно оказывается втянутой в криминальную опасную игру.
Роли в фильме также получили Меделин Клай, Ману Риос, Арон Пайпер, Хуан Диего Ботто и Аника Бойл.
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