Песочный человек 2 сезон - трейлер и дата выхода

Сериал "Песочный человек". Фото: Netflix

Стриминговая площадка Netflix порадовала поклонников "Песочного человека" новостью. Стало известно, когда продолжение сериала выйдет на экраны.

Анонсом второго сезона вышел на YouTube.

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"Король Снов возвращается", — анонсировали сериал Netflix.

Новый сезон сериала будет разделен на две части. Первые серии выйдут с 3 июля, а финальные эпизоды зрители увидят с 24 июля.

Кроме того, на официальной странице сериала в Instagram появились первые кадры из будущего сезона.

Как стало известно ранее, второй сезон станет финальным. По словам создателей, они не планировали расширять историю, однако фаны предполагают, что закрытие популярного проекта стало из-за громкого скандала с автором комикса Нилом Гейманом, которого обвиняют в домогательствах.

Напомним, украинская комедия возглавила рейтинг самых популярных фильмов на Netflix. А также мы писали о 7 новых фильмах, которые только что вышли в кино.