Хорошая американская семья на Hulu —пользователи сети раскритиковали сериал

Сериал "Хорошая американская семья". Фото: instagram.com/goodamericanfamilyhulu

На телеканале Hulu недавно состоялась премьера сериала "Хорошая американская семья", который основан на реальной истории украинки Натальи Грейс. У пользователей сети премьера вызвала противоречивые чувства.

Новини.LIVE рассказывает подробности.

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Сериал рассказывает историю маленькой девочки из Украины Натальи Грейс, которая имеет карликовость. Под свою опеку ребенка берут супруги Барнетты из США, которые также воспитывают двух биологических детей. Впоследствии приемные родители начинают подозревать, что Наталья только притворяется ребенком, а на самом деле она — взрослая женщина.

Мини-сериал основан на реальной истории Натальи Грейс, которая попала в США после усыновления. Ее приемные родители действительно считали, что она врет и обвиняли в покушении на убийство их детей. В страхе супруги Барнетт даже оставили Наталью одну на три года в своей пустой квартире, а сами уехали из страны, пока ее не заметила другая семья и не обратилась в полицию.

Премьера сериала была долгожданной, однако многие зрители остались разочарованы. В частности, пользователи сети раскритиковали создателей ленты за искажение информации.

"Вы используете историю Натальи для заработка, но не хотите говорить правду!".

"Это мусор! Лучше посмотреть документальный фильм с участием Натальи".

"Почему вы сделали ее настолько жуткой?".

"Меня просто бесит такое количество несоответствий!".

Также многих возмутило то, что в сериале образ Натальи действительно выглядит пугающе и жутко, хотя настоящая девочка не вызывает таких чувств.

Наталья Грейс в сериале "Хорошая американская семья". Фото: instagram.com/goodamericanfamilyhulu

Кроме того, зрителей из Украины разозлило то, как в фильме рассказали о нашей стране. По мнению пользователей, создатели сериала изобразили все так, будто торговля людьми и преступность является нормой в Украине.

Напомним, Netflix объявил дату премьеры второго сезона "Песочного человека". А также мы писали, что на Каннском кинофестивале представят фильм об Украине.