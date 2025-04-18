Каннський кінофестиваль 2025 — фільм Мілітантропос увійшов до програми

Стрічка "Мілітантропос". Фото: кадр з фільму

На Міжнародному кінофестивалі у Каннах відбудеться світова прем'єра документальної стрічки "Мілітантропос". Український фільм потрапив до престижної прогами "Двотижневик режисерів".

Про це повідомило творче об'єднання ТАБОР.

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Про що фільм "Мілітантропос"

Документальна стрічка досліджує те, як трансформується та змінюється людина під час війни. Назва фільму є неологізмом, утвореним з двох слів — латинського milit (воїн) та грецького antropos (людина). "Мілітантропос" став частиною документального триптиха "Дні, які хочеться забути", у якому показано вплив війни на суспільство.

Стрічка стала спільною режисерською роботою Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового, окрім того, над сценарієм працював автор фільму "Бачення метелика" Максим Наконечний. Вона була знята у копродукції з Австрією (Mischief Films) та Францією (Les Valseurs Bordeaux).

Документальний фільм "Мілітантропос". Фото: кадр з фільму

Фільм "Мілітантропос" увійшов до паралельної програми Каннського кінофестивалю "Двотижневик режисерів", яка презентує авторське кіно та молодих режисерів.

Цього року гучна кіноподія відбудеться з 13 по 24 травня.

Нагадаємо, Жан-Клод Ван Дамм осоромився заявами про любов до Путіна та Росії. А також ми писали, що режисер "Сам удома 2" зізнався, що жалкує про сцену з Трампом.