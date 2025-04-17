Жан-Клод Ван Дамм звернувся до Путіна та захотів до Росії — фото, відео

Жан Клод Ван Дамм. Фото: instagram.com/jcvd

Бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм осоромився своїми заявами про любов до Росії та диктатора Володимира Путіна. Зірка бойовиків записав відео зі зрадником України екснардепом Олександром Онищенком, який отримав паспорт РФ.

Ролик поширила російська пропагандистка Діана Панченко.

Реклама

Читайте також:

Жан-Клод Ван Дамм звернувся до Путіна

Актор зустрівся зі скандальним екснардепом під час візиту до ОАЕ. У відео Жан-Клад заговорив про те, що мріє приїхати до Росії у якості "посла миру", а також хоче поспілкуватися із кремлівським диктатором про "мир, щастя та спорт".

"Привіт, пане Володимире Путін. Як ви? Це Жан-Клод Ван Дамм. Ми хочемо приїхати до Росії. Ми спробуємо зробити це так, як ви хочете, щоб бути послами миру. Я б із задоволенням і для мене буде великою честю мати це звання. Ми скоро будемо в Росії, якщо ви хочете цього. Давайте зробимо це — посол миру! Поговоримо! Жодної політики! Тільки мир, спорт та щастя. Ми тебе любимо! Дуже дякую, великий поцілунок Росії й великий поцілунок Путіну та його родині", — сказав у відео Ван Дамм.

Окрім того, на своїй сторінці Онищенко також виклав спільне фото з актором та подякував йому за роки дружби.

Жан-Клод Ван Дамм та Олександр Онищенко. Фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko

Як відомо, Ван Дамм бував в Росії та мав дружні стосунки із Путіним, а також главою Чечні Рамзаном Кадировим. А під час повномасштабної війни Ван Дамм жодним чином не висловлювався про вторгнення РФ.

Однак 2022 року актор побував в Ужгороді, де відвідав один із приватних медзакладів. Окрім того, Жан-Клод записав відео з українськими військовими, де вигукував "Слава Україні!".

Також відомо, що протягом 12 років зірка бойовиків має роман із українкою Альоною Каверіною, яка родом з Кривого Рогу. Пара не афішує свої стосунки.

Нагадаємо, Ольга Сумська потрапила під обстріл РФ на Дніпропетровщині. Також ми писали, що український продакшн зганьбився через дубляж російською.