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Ольга Сумська потрапила під обстріл на Дніпропетровщині

17 квітня 2025 11:50
Марія Коваленко - Редактор
Ольга Сумська потрапила під обстріл у Кам'янському — фото
Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska
Марія Коваленко - Редактор

Українська акторка Ольга Сумська потрапила під ворожий обстріл у Кам'янському на Дніпропетровщині. Зірка разом із театральною трупою перебувала там на гастролях.

У Instastories артистка поділилася жахливими кадрами.

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Ольга Сумська потрапила під обстріл в Кам'янському

Днями акторка разом зі своїми колегами вирушила на гастролі із виставою "Брешемо чисту правду". Вистава у Кам'янському минула добре, але коли трупа після виступу прямувала на вокзал, почався ворожий обстріл.

Налякана Сумська поділилася відео дорогою на вокзал, на якому було чутно, як у місті лунають вибухи.

"Вечір у Кам'янському…Між вибухами встигли на потяг, дякувати Богу", — написала зірка.

Ольга Сумська потрапила під обстріл у Кам'янському - фото
Instastories Ольги Сумської. Фото: скриншот

Згодом акторка виклала ще одне відео, на якому було чутно серію гучних вибухів у місті. Схвильована Сумська дуже перелякалася, але на щастя, ніхто з колективу не постраждав.

"Кам'янське... Це був жах", — додала зірка.

Ольга Сумська потрапила під обстріл на Дніпропетровщині - фото
Ольга Сумська вийшла на зв'язок під час обстрілу. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше відома російська акторка емоційно відреагувала на удар РФ по Сумах. Також ми писали, що український продакшн втрапив у скандал через російський дубляж.

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