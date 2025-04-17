Ольга Сумская попала под обстрел в Каменском — фото

Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская попала под вражеский обстрел в Каменском Днепропетровской области. Звезда вместе с театральной труппой находилась там на гастролях.

В Instastories артистка поделилась ужасными кадрами.

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Ольга Сумская попала под обстрел в Каменском

На днях актриса вместе со своими коллегами отправилась на гастроли со спектаклем "Врем чистую правду". Спектакль в Каменском прошел хорошо, но когда труппа после выступления направлялась на вокзал, начался вражеский обстрел.

Напуганная Сумская поделилась видео по дороге на вокзал, на котором было слышно, как в городе раздаются взрывы.

"Вечер в Каменском...Между взрывами успели на поезд, слава Богу", — написала звезда.

Instastories Ольги Сумской. Фото: скриншот

Впоследствии актриса выложила еще одно видео, на котором было слышно серию громких взрывов в городе. Взволнованная Сумская очень испугалась, но, к счастью, никто из коллектива не пострадал.

"Каменское... Это был ужас", — добавила звезда.

Ольга Сумская вышла на связь во время обстрела. Фото: скриншот

Напомним, ранее известная российская актриса эмоционально отреагировала на удар РФ по Сумах. Также мы писали, что украинский продакшн попал в скандал из-за российского дубляжа.