Ольга Сумская попала под обстрел в Каменском — фото

Ольга Сумская попала под обстрел на Днепропетровщине
Украинская актриса Ольга Сумская попала под вражеский обстрел в Каменском Днепропетровской области. Звезда вместе с театральной труппой находилась там на гастролях.
В Instastories артистка поделилась ужасными кадрами.
Ольга Сумская попала под обстрел в Каменском
На днях актриса вместе со своими коллегами отправилась на гастроли со спектаклем "Врем чистую правду". Спектакль в Каменском прошел хорошо, но когда труппа после выступления направлялась на вокзал, начался вражеский обстрел.
Напуганная Сумская поделилась видео по дороге на вокзал, на котором было слышно, как в городе раздаются взрывы.
"Вечер в Каменском...Между взрывами успели на поезд, слава Богу", — написала звезда.
Впоследствии актриса выложила еще одно видео, на котором было слышно серию громких взрывов в городе. Взволнованная Сумская очень испугалась, но, к счастью, никто из коллектива не пострадал.
"Каменское... Это был ужас", — добавила звезда.
Напомним, ранее известная российская актриса эмоционально отреагировала на удар РФ по Сумах. Также мы писали, что украинский продакшн попал в скандал из-за российского дубляжа.
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