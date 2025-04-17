Жан-Клод Ван Дамм обратился к Путину и захотел в Россию — фото, видео

Жан Клод Ван Дамм. Фото: instagram.com/jcvd

Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм оконфузился своими заявлениями о любви к России и диктатору Владимиру Путину. Звезда боевиков записал видео с предателем Украины экс-нардепом Александром Онищенко, который получил паспорт РФ.

Ролик распространила российская пропагандистка Диана Панченко.

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Актер встретился со скандальным экс-нардепом во время визита в ОАЭ. В видео Жан-Клад заговорил о том, что мечтает приехать в Россию в качестве "посла мира", а также хочет пообщаться с кремлевским диктатором о "мире, счастье и спорте".

"Здравствуйте, господин Владимир Путин. Как вы? Это Жан-Клод Ван Дамм. Мы хотим приехать в Россию. Мы попробуем сделать это так, как вы хотите, чтобы быть послами мира. Я бы с удовольствием и для меня будет большой честью иметь это звание. Мы скоро будем в России, если вы хотите этого. Давайте сделаем это — посол мира! Поговорим! Никакой политики! Только мир, спорт и счастье. Мы тебя любим! Большое спасибо, большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье", — сказал в видео Ван Дамм.

Кроме того, на своей странице Онищенко также выложил совместное фото с актером и поблагодарил его за годы дружбы.

Жан-Клод Ван Дамм и Александр Онищенко. Фото: instagram.com/aleksandr.onyshenko

Как известно, Ван Дамм бывал в России и имел дружеские отношения с Путиным, а также главой Чечни Рамзаном Кадыровым. А во время полномасштабной войны Ван Дамм никоим образом не высказывался о вторжении РФ.

Однако в 2022 году актер побывал в Ужгороде, где посетил одно из частных медучреждений. Кроме того, Жан-Клод записал видео с украинскими военными, где выкрикивал "Слава Украине!".

Также известно, что в течение 12 лет звезда боевиков имеет роман с украинкой Аленой Кавериной, которая родом из Кривого Рога. Пара не афиширует свои отношения.

Напомним, Ольга Сумская попала под обстрел РФ на Днепропетровщине. Также мы писали, что украинский продакшн опозорился из-за дубляжа на русском.