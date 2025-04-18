Каннский кинофестиваль 2025 - фильм Милитантропос вошел в программу

Лента "Милитантропос". Фото: кадр из фильма

На Международном кинофестивале в Каннах состоится мировая премьера документальной ленты "Милитантропос". Украинский фильм попал в престижную программу "Двухнедельник режиссеров".

Об этом сообщило творческое объединение ТАБОР.

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О чем фильм "Милитантропос"

Документальная лента исследует то, как трансформируется и меняется человек во время войны. Название фильма является неологизмом, образованным из двух слов — латинского milit (воин) и греческого antropos" (человек). "Милитантропос" стал частью документального триптиха "Дни, которые хочется забыть", в котором показано влияние войны на общество.

Лента стала совместной режиссерской работой Елизаветы Смит, Алины Горловой и Семена Мозгового, кроме того над сценарием работал автор фильма "Видение бабочки" Максим Наконечный. Она была снята в копродукции с Австрией (Mischief Films) и Францией (Les Valseurs Bordeaux).

Документальный фильм "Милитантропос". Фото: кадр из фильма

Фильм "Милитантропос" вошел в параллельную программу Каннского кинофестиваля "Двухнедельник режиссеров", которая представляет авторское кино и молодых режиссеров.

В этом году громкое кинособытие состоится с 13 по 24 мая.

Напомним, Жан-Клод Ван Дамм оконфузился заявлениями о любви к Путину и России. А также мы писали, что режиссер "Один дома 2" признался, что сожалеет о сцене с Трампом.