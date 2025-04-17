Трамп у фільмі Сам удома 2 — Кріс Коламбус хотів би вирізати епізод

Дональд Трамп у "Сам удома 2". Фото: кадр з фільму

Американський режисер Кріс Коламбус зізнався, що жалкує про появу президента США Дональда Трампа у фільмі "Сам удома 2". Хоча політик з'явився у кадрі усього на декілька секунд, нині це стало "важким тягарем" для творця стрічки.

Про це Коламбус заявив у інтерв'ю San Francisco Chronicle.

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Коламбус хотів би вирізати сцену з Трампом

Одним із коротких, але яскравих моментів фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" стало епізодичне камео Дональда Трампа. За сюжетом мільярдер показує дорогу Кевіну в голі готелю Plaza, який тоді належав Трампу.

Спершу Коламбус не планував залучати Трампа, однак, як казав режисер, його участь у фільмі стала однією з умов на дозвіл знімального процесу у готелі, хоча сам політик це заперечує. До того ж на допрем'єрних показах глядачі із захватом відреагували на появу мільярдера на екрані, і він все ж таки залишив сцену.

"Ми показували фільм у Чикаго, і коли на екрані з'явився цей момент, глядачі збожеволіли. Вони аплодували, аплодували і вважали, що це дуже смішно. Я вважав, що знаю багато про комедію, але, очевидно, ні, бо ніколи не думав, що це буде вважатися смішним", — пригадав Коламбус.

Однак з роками, коли діяльність Трампа вийшла далеко за межі нерухомості і досягла Білого дому, епізод став для Коламбуса справжнім тягарем.

"Через роки це стало прокляттям. Це стало такою річчю, якої я хотів би, щоб не було. Що відбувається в голові цього хлопця (Трампа. — Ред.)? Він сказав, що я брешу. Я не брешу. Він сказав, що я благав його знятися у фільмі, але немає такого світу, де б я благав не актора знятися у фільмі. Але ми відчайдушно хотіли отримати готель Plaza", — сказав Коламбус.

Ба більше, режисер побоюється, що якщо зараз він виріже епізод з Трампом з фільму, то йому доведеться покинути США.

"Якщо я виріжу це, мене вважатимуть непридатним для життя у Сполучених Штатах, тому мені доведеться повернутися до Італії або щось таке", — додав Коламбус.

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