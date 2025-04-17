Трамп в фильме Один дома 2 - Крис Коламбус хотел бы вырезать эпизод

Дональд Трамп в "Один дома 2". Фото: кадр из фильма

Американский режиссер Крис Коламбус признался, что сожалеет о появлении президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома 2". Хотя политик появился в кадре всего на несколько секунд, сейчас это стало "тяжелым бременем" для создателя ленты.

Об этом Коламбус заявил в интервью San Francisco Chronicle.

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Одним из коротких, но ярких моментов фильма "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке" стало эпизодическое камео Дональда Трампа. По сюжету миллиардер показывает дорогу Кевину в голом отеле Plaza, который тогда принадлежал Трампу.

Сначала Коламбус не планировал привлекать Трампа, однако, как говорил режиссер, его участие в фильме стало одним из условий на разрешение съемочного процесса в отеле, хотя сам политик это отрицает. К тому же на допремьерных показах зрители с восторгом отреагировали на появление миллиардера на экране, и он все же оставил сцену.

"Мы показывали фильм в Чикаго, и когда на экране появился этот момент, зрители сошли с ума. Они аплодировали, аплодировали и считали, что это очень смешно. Я считал, что знаю много о комедии, но, очевидно, нет, потому что никогда не думал, что это будет считаться смешным", — вспомнил Коламбус.

Однако с годами, когда деятельность Трампа вышла далеко за пределы недвижимости и достигла Белого дома, эпизод стал для Коламбуса настоящим бременем.

"Спустя годы это стало проклятием. Это стало такой вещью, которой я хотел бы, чтобы не было. Что происходит в голове этого парня (Трампа. — Ред.)? Он сказал, что я вру. Я не вру. Он сказал, что я умолял его сняться в фильме, но нет такого мира, где бы я умолял не актера сняться в фильме. Но мы отчаянно хотели получить отель Plaza", — сказал Коламбус.

Более того, режиссер опасается, что если сейчас он вырежет эпизод с Трампом из фильма, то ему придется покинуть США.

"Если я вырежу это, меня будут считать непригодным для жизни в Соединенных Штатах, поэтому мне придется вернуться в Италию или что-то такое", — добавил Коламбус.

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