Кейт Бланшетт завершує кар'єру — що відомо

Кейт Бланшетт. Фото: instagram.com/blackbagfilm

Голлівудська акторка Кейт Бланшетт здивувала шанувальників несподіваною заявою про завершення акторської кар'єри. Володарка премії "Оскар" серйозно налаштована спробувати свої сили в інших напрямках.

Своїми планами на майбутнє зірка поділилася у інтерв'ю Radio Times.

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55-річна знаменитість зізналася, що вже тривалий час думає про те, аби піти з акторства та присвятити свій час іншій справі. За словами Кейт, вона втомилася від професії та хоче відчути зміни у житті.

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Це вже не перша спроба зірки піти з кіно, але цього разу, за словами Кейт, вона налаштована серйозно.

"Я відмовляюся від акторства. Це тому, що я здаюся. Моя родина закочує очі щоразу, коли я це говорю, але я серйозно. Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті, і настав час для змін", — сказала Бланшетт.

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Акторка Кейт Бланшетт. Фото: instagram.com/blackbagfilm

Нагадаємо, Джонні Депп кардинально змінив імідж заради нової ролі. А також ми писали, що зірки "Клубу "Сніданок" возз'єдналися вперше за 40 років.

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