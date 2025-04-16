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Оскароносная Кейт Бланшетт оставляет карьеру в кино — причина

16 апреля 2025 13:31
Мария Коваленко - Редактор
Кейт Бланшетт завершает карьеру — что известно
Кейт Бланшетт. Фото: instagram.com/blackbagfilm
Мария Коваленко - Редактор

Голливудская актриса Кейт Бланшетт удивила поклонников неожиданным заявлением о завершении актерской карьеры. Обладательница премии "Оскар" серьезно настроена попробовать свои силы в других направлениях.

Своими планами на будущее звезда поделилась в интервью Radio Times.

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55-летняя знаменитость призналась, что уже длительное время думает о том, чтобы уйти из актерства и посвятить свое время другому делу. По словам Кейт, она устала от профессии и хочет почувствовать изменения в жизни.

Это уже не первая попытка звезды уйти из кино, но на этот раз, по словам Кейт, она настроена серьезно.

"Я отказываюсь от актерства. Это потому, что я сдаюсь. Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни, и пришло время для перемен", — сказала Бланшетт.

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Актриса Кейт Бланшетт. Фото: instagram.com/blackbagfilm

Напомним, Джонни Депп кардинально сменил имидж ради новой роли. А также мы писали, что звезды "Клуба "Завтрак" воссоединились впервые за 40 лет.

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