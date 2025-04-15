Ірина Кудашова шокувала своєю вагою — фото

Відома українська акторка шокувала екстремальним схудненням
Українська акторка Ірина Кудашова здивувала шанувальників своєю вагою. Зірка серіалу "Школа" суттєво схудла і пояснила, як це сталося.
Свою нинішню вагу знаменитість розсекретила в Instagram.
Ірина Кудашова здивувала схудненням
Акторка від природи має досить худорляву статуру, тож не переймається щодо зайвих кілограмів. Навпаки, Ірина схвильована тим, що почала стрімко худнути.
Як розповіла акторка, вона завжди втрачає декілька кіло напередодні літа, а нещодавно ще й перехворіла, тож тепер її вага перетнула припустиму для неї межу. Так, Кудашова показала свою цифру на вагах — 38 кг.
"Тільки наближається літо — я починаю втрачати вагу. А зараз ще перехворіла… 40 кілограмів — це ще ок, але коли я бачу 38 і щось там — хана. І нічого не можу зробити. Реальна Дюймовочка", — поділилася акторка.
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