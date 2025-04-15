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Відома українська акторка шокувала екстремальним схудненням

15 квітня 2025 15:08
Марія Коваленко - Редактор
Ірина Кудашова шокувала своєю вагою — фото
Ірина Кудашова. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova
Марія Коваленко - Редактор

Українська акторка Ірина Кудашова здивувала шанувальників своєю вагою. Зірка серіалу "Школа" суттєво схудла і пояснила, як це сталося.

Свою нинішню вагу знаменитість розсекретила в Instagram.

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Ірина Кудашова здивувала схудненням

Акторка від природи має досить худорляву статуру, тож не переймається щодо зайвих кілограмів. Навпаки, Ірина схвильована тим, що почала стрімко худнути.

Як розповіла акторка, вона завжди втрачає декілька кіло напередодні літа, а нещодавно ще й перехворіла, тож тепер її вага перетнула припустиму для неї межу. Так, Кудашова показала свою цифру на вагах — 38 кг.

"Тільки наближається літо — я починаю втрачати вагу. А зараз ще перехворіла… 40 кілограмів — це ще ок, але коли я бачу 38 і щось там — хана. І нічого не можу зробити. Реальна Дюймовочка", — поділилася акторка.

Ірина Кудашова розсекретила свою вагу - фото
Ірина Кудашова показалася на вагах. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Нагадаємо, Джонні Депп здивував зміною іміджу для знімань нового фільму. Також ми писали, що Тарас Цимбалюк розповів про негаразди зі здоров'ям.

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