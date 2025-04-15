Ирина Кудашова шокировала своим весом - фото

Ирина Кудашова. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса Ирина Кудашова удивила поклонников своим весом. Звезда сериала "Школа" существенно похудела и объяснила, как это произошло.

Свой нынешний вес знаменитость рассекретила в Instagram.

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Актриса от природы имеет достаточно худощавое телосложение, поэтому не переживает по поводу лишних килограммов. Наоборот, Ирина взволнована тем, что начала стремительно худеть.

Как рассказала актриса, она всегда теряет несколько кило накануне лета, а недавно еще и переболела, и теперь ее вес пересек допустимый для нее предел. Так, Кудашова показала свою цифру на весах - 38 кг.

"Только приближается лето — я начинаю терять вес. А сейчас еще переболела... 40 килограммов — это еще ок, но когда я вижу 38 и что-то там — хана. И ничего не могу сделать. Реальная Дюймовочка", — поделилась актриса.

Ирина Кудашова показалась на весах. Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

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