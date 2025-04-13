Тарас Цимбалюк заявив про проблеми зі здоров'ям — фото

Цимбалюк розповів про проблеми зі здоров'ям і розсекретив діагноз
Український актор Тарас Цимбалюк розповів шанувальникам про проблеми зі здоров'ям. Зірці "Спіймати Кайдашів" довелося звернутися до лікаря та пройти обстеження.
Подробицями актор поділився в Instagram.
Тарас Цимбалюк повідомив свій діагноз
У соцмережі актор поділився із шанувальниками, що останнім часом його почало турбувати серце. Це неабияк схвилювало зірку, тож він вирішив звернутися одразу до декількох спеціалістів.
"Завжди стрьомно йти до лікарів, коли виникають якісь трабли зі здоров'ям. в мене були якісь підозрілі негаразди з серцем, я себе дуже накрутив... Пішов до лікаря... А точніше, одразу до декількох", — розповів Цимбалюк.
Тарас пройшов повне обстеження задля того, щоб виключити усі можливі захворювання. Як поділився актор, лікарі діагностували в нього екстрасистологію, а також дали рекомендації щодо правильного способу життя, аби не створювати зайвого навантаження на серце.
"У мене була аритмія. Точніше — екстрасистолія. Трохи нерви, трохи нестача електролітів, трохи графік… Я був у третього кардіолога, котрий сказав, що ти можеш тренуватися, мотор в порядку, просто треба більше бадів, лужної води, відновлення і в міру спорт", — поділився Цимбалюк.
Наразі актор почувається краще та вже може повернутися до звичного життя. Зокрема, після тривалої паузи Цимбалюк нарешті зміг знову займатися у спортзалі, але враховуючи рекомендації лікаря.
"Я знову повернувся в зал. Двотижнева пауза, мінус прес, плюс два кілограми ваги. Нічого! Надолужимо! Головне — здоров'я", — зазначив зірка.
Нагадаємо, незабаром вийде новий серіал з Тарасом Цимбалюком, присвячений рятувальникам. А також ми писали, що зірка "Усі жінки — відьми" повідомив про невиліковну хворобу.
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