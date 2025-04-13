Тарас Цимбалюк заявив про проблеми зі здоров'ям — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор Тарас Цимбалюк розповів шанувальникам про проблеми зі здоров'ям. Зірці "Спіймати Кайдашів" довелося звернутися до лікаря та пройти обстеження.

Подробицями актор поділився в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Тарас Цимбалюк повідомив свій діагноз

У соцмережі актор поділився із шанувальниками, що останнім часом його почало турбувати серце. Це неабияк схвилювало зірку, тож він вирішив звернутися одразу до декількох спеціалістів.

"Завжди стрьомно йти до лікарів, коли виникають якісь трабли зі здоров'ям. в мене були якісь підозрілі негаразди з серцем, я себе дуже накрутив... Пішов до лікаря... А точніше, одразу до декількох", — розповів Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк розповів про проблеми зі здоров'ям. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас пройшов повне обстеження задля того, щоб виключити усі можливі захворювання. Як поділився актор, лікарі діагностували в нього екстрасистологію, а також дали рекомендації щодо правильного способу життя, аби не створювати зайвого навантаження на серце.

"У мене була аритмія. Точніше — екстрасистолія. Трохи нерви, трохи нестача електролітів, трохи графік… Я був у третього кардіолога, котрий сказав, що ти можеш тренуватися, мотор в порядку, просто треба більше бадів, лужної води, відновлення і в міру спорт", — поділився Цимбалюк.

Цимбалюк розповів про результати обстеження. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наразі актор почувається краще та вже може повернутися до звичного життя. Зокрема, після тривалої паузи Цимбалюк нарешті зміг знову займатися у спортзалі, але враховуючи рекомендації лікаря.

"Я знову повернувся в зал. Двотижнева пауза, мінус прес, плюс два кілограми ваги. Нічого! Надолужимо! Головне — здоров'я", — зазначив зірка.

Тарас Цимбалюк повернувся у спортзал. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, незабаром вийде новий серіал з Тарасом Цимбалюком, присвячений рятувальникам. А також ми писали, що зірка "Усі жінки — відьми" повідомив про невиліковну хворобу.