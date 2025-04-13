Тарас Цимбалюк заявил о проблемах со здоровьем — фото

Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Украинский актер Тарас Цимбалюк рассказал поклонникам о проблемах со здоровьем. Звезде "Поймать Кайдашей" пришлось обратиться к врачу и пройти обследование.

Подробностями актер поделился в Instagram.

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В соцсети актер поделился с поклонниками, что в последнее время его начало беспокоить сердце. Это изрядно взволновало звезду, поэтому он решил обратиться сразу к нескольким специалистам.

"Всегда стремно идти к врачам, когда возникают какие-то проблемы со здоровьем. у меня были какие-то подозрительные проблемы с сердцем, я себя очень накрутил... Пошел к врачу... А точнее, сразу к нескольким", — рассказал Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк рассказал о проблемах со здоровьем. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас прошел полное обследование для того, чтобы исключить все возможные заболевания. Как поделился актер, врачи диагностировали у него экстрасистологию, а также дали рекомендации по правильному образу жизни, чтобы не создавать лишней нагрузки на сердце.

"У меня была аритмия. Точнее — экстрасистолия. Немного нервы, немного недостаток электролитов, немного график... Я был у третьего кардиолога, который сказал, что ты можешь тренироваться, мотор в порядке, просто надо больше БАДов, щелочной воды, восстановление и в меру спорт", — поделился Цимбалюк.

Цимбалюк рассказал о результатах обследования. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Сейчас актер чувствует себя лучше и уже может вернуться к привычной жизни. В частности, после длительной паузы Цимбалюк наконец смог снова заниматься в спортзале, но учитывая рекомендации врача.

"Я снова вернулся в зал. Двухнедельная пауза, минус пресс, плюс два килограмма веса. Ничего! Наверстаем! Главное — здоровье", — отметил звезда.

Тарас Цимбалюк вернулся в спортзал. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Напомним, вскоре выйдет новый сериал с Тарасом Цимбалюком, посвященный спасателям. А также мы писали, что звезда "Все женщины — ведьмы" сообщил о неизлечимой болезни.