Проект НЛО на Netflix — сюжет, актеры и где смотреть в украинском дубляже

Сериал "Проект НЛО". Фото: Netflix

На стриминговой площадке Netflix состоялась премьера нового мини-сериала "Проект НЛО". Польская научно-фантастическая история набирает популярность в сети.

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О чем сериал "Проект НЛО"

После вероятного приземления неизвестного летающего объекта, скептически настроенный телеведущий Ян Польдгар и местный уфолог начинают исследовать появление внеземных существ. Но есть те, кто хотят использовать новости о паранормальной активности для собственных целей.

Роли в мини-сериале исполнили Петр Адамчик, Матеуш Косьцюкевич, Майя Осташевская, Юлия Кийовская, Адам Воронович, Станислав Пак и Марианна Зыдек.

Всего "Проект НЛО" имеет четыре серии, которые уже доступны в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами на Netflix.

Ранее мы рассказывали, что новый сериал "Образцовая американская семья" об украинке нарвался на хейт в сети. А также предлагаем три новых мини-сериала от Netflix, которые можно посмотреть за день.