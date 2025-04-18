Нові мінісеріали на Netflix з українським дубляжем — що подивитися у вихідні

Серіал "Рансом-Каньон". Фото: instagram.com/netflixua

Стрімінговий майданчик Netflix пропонуємо своїм глядачам багато новинок, серед яких і захопливі мінісеріали. Короткі історії можна подивитися за одні вихідні, але вони надовго залишаться у пам'яті.

Новини.LIVE ділиться цікавою добіркою на вікенд.

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Садівник (6 серій)

Молодий чоловік Елмер допомагає матері вести сімейний бізнес із садівництва, який насправді є прикриттям для замовних вбивств. Юнак, який не відчуває нічого, виконує будь-які жорстокі вказівки матері, аж поки раптово не закохується у чергову жертву.

Скляний купол (6 серій)

Головна героїня Лейла працює криміналісткою. Одного дня, коли зникає донька її подруги, вона береться за пошуки. У розслідуванні Лейлі доведеться не лише визначити злочинця і врятувати дівчинку, а й подолати власних привидів минулого.

Рансом-Каньон (10 серій)

Події серіалу розгортаються у маленькому містечку у Техасі. Тут вирують справжні пристрасті — від палкого кохання до ворожнечі та запеклої боротьби за землю.

Нагадаємо, новий мінісеріал "Зразкова американська сім'я" жорстко розкритикували у мережі. Також стало відома дата прем'єри 2 сезону "Пісочного чоловіка".