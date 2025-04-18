Новые мини-сериалы на Netflix с украинским дубляжом - что посмотреть в выходные

Сериал "Рансом-Каньон". Фото: instagram.com/netflixua

Стриминговая площадка Netflix предлагаем своим зрителям много новинок, среди которых и увлекательные мини-сериалы. Короткие истории можно посмотреть за одни выходные, но они надолго останутся в памяти.

Новини.LIVE делится интересной подборкой на уикенд.

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Садовник (6 серий)

Молодой человек Элмер помогает матери вести семейный бизнес по садоводству, который на самом деле является прикрытием для заказных убийств. Юноша, который не чувствует ничего, выполняет любые жестокие указания матери, пока внезапно не влюбляется в очередную жертву.

Стеклянный купол (6 серий)

Главная героиня Лейла работает криминалисткой. Однажды, когда исчезает дочь ее подруги, она берется за поиски. В расследовании Лейле придется не только определить преступника и спасти девочку, но и преодолеть собственных призраков прошлого.

Рансом-Каньон (10 серий)

События сериала разворачиваются в маленьком городке в Техасе. Здесь бушуют настоящие страсти — от страстной любви до вражды и ожесточенной борьбы за землю.

Напомним, новый мини-сериал "Образцовая американская семья" жестко раскритиковали в сети. Также стала известна дата премьеры 2 сезона "Песочного человека".