Сериал Рансом Каньон на Netflix - сюжет, актеры и где смотреть

Сериал "Рансом Каньон". Фото: Netflix

Стриминговая площадка Netflix захватила зрителей новым сериалом "Рансом-Каньон". Мелодраматический вестерн набирает популярность в сети.

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О чем сериал "Рансом Каньон"

События сериала разворачиваются в небольшом городке в Техасе. Три влиятельные династии владельцев ранчо соревнуются не только за землю и наследство, но и за любимых людей. Один из них Стейтен Киркланд, который недавно потерял жену и сына, стремится найти виновных в их смерти. Единственной поддержкой для него становится владелица танцевального клуба Квинн О'Грейди, которая только что вернулась из Нью-Йорка. Но она не единственная, кто приехал в город, среди новоприбывших также есть те, кто стремится присвоить землю ранчо себе.

Главные роли в сериале исполнили Джош Дюамель, Минка Келли, Оуэн Маккен, Лиззи Грин и другие.

В целом драма собрала положительные отзывы от зрителей и получила оценку 6,8 из 10 на сайте IMDb. Фанты уже ждут продолжения сериала на следующий сезон.

"Я уже обожаю этот сериал! Такая химия между актерами".

"Смотрю серию за серией, актеры на высоте!".

"Пожалуйста, дайте нам второй сезон! Это супер".

В первом сезоне вышло 10 серий. Все они уже доступны для просмотра в украинском дубляже и на языке оригинала с субтитрами на Netflix.

Напомним, мы делились шестеркой фильмов о Ватикане и Папе Римском с интригующим сюжетом. А также рассказывали о новом научно-фантастическом мини-сериале на Netflix.