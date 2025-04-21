Фільми про Папу Римського та Ватикан — що подивитися

Фільм "Конклав". Фото: instagram.com/conclavethefilm

Смерть Папи Римського Франциска сколихнула весь католицький світ. Цього дня віряни по всьому світу згадують покійного лідера та його вплив на церкву.

Новини.LIVE ділиться добіркою фільмів, які розповідають про життя Ватикану та Римських Пап.

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Ангели і демони (2009)

У Ватикані дуже несподівано помирає Папа Римський і тепер конклав має обрати нового лідера. Однак чотирьох головних претендентів на роль Папи викрадають невідомі, а згодом їх по одному знаходять жорстоко вбитими. У злочинах церква починає підозрювати таємний орден ілюмінатів. Щоб розв'язати клубок релігійних інтриг, до справи береться професор Роберт Ленгдон.

Іоанна — жінка на папському престолі (2009)

Донька сільського священника Іоанна із самого дитинства мала неймовірні розумові здібності та жагу до знань, про які жінка у Середньовіччі не мала права і мріяти. Щоб врятувати своє життя вона видає себе за чоловіка і продовжує займатися медициною. Одного дня Іонна стає особистим лікарем Папи, а згодом і головною претенденткою на його престол, якщо правду ніхто не дізнається.

Маємо Папу! (2012)

Конклав збирається у Ватикані для того, щоб обрати нового лідера і вирішують зробити ним кардинала Мельвіля. Однак на церкву чекає найбільше розчарування, коли головний претендент на престол відмовляється бути Папою та тікає з Ватикану. Тепер конклаву доведеться виплутуватися з неочікуваної ситуації.

Молодий Папа (2016)

Сатирична вигадана історія розповідає про Папу Пія XIII. Американець несподівано очолює католицьку церкву та вирішує поставити під сумніви усі релігійні принципи, що стає шоком для церкви.

Два Папи (2019)

Папа Римський Бенедикт XVI розуміє, що втомився нести тягар правителя на своїх плечах. Але перш ніж відмовитися від престолу, він мусить знайти собі гідну заміну. Ця історія заснована на реальних подіях, які відбулися перш ніж покійний Папа Франциск очолив католицьку церкву.

Конклав (2024)

Раптова смерть Папи змушує конклав зібратися знову для виборів. Очолити його мусить кардинал Томас Лоуренс, для якого віра та принципи стоять на першому місці. Коли конкуренція між ймовірними претендентами набирає обертів, Лоуренс розуміє, що кожен із них має забагато секретів.

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