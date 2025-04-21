Фильмы о Папе Римском и Ватикане — что посмотреть

Фильм "Конклав". Фото: instagram.com/conclavethefilm

Смерть Папы Римского Франциска всколыхнула весь католический мир. В этот день верующие по всему миру вспоминают покойного лидера и его влияние на церковь.

Новини.LIVE делится подборкой фильмов, которые рассказывают о жизни Ватикана и Римских Пап.

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Ангелы и демоны (2009)

В Ватикане очень неожиданно умирает Папа Римский и теперь конклав должен избрать нового лидера. Однако четырех главных претендентов на роль Папы похищают неизвестные, а впоследствии их по одному находят жестоко убитыми. В преступлениях церковь начинает подозревать тайный орден иллюминатов. Чтобы развязать клубок религиозных интриг, за дело берется профессор Роберт Лэнгдон.

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Иоанна — женщина на папском престоле (2009)

Дочь сельского священника Иоанна с самого детства обладала невероятными умственными способностями и жаждой знаний, о которых женщина в Средневековье не имела права и мечтать. Чтобы спасти свою жизнь она выдает себя за мужчину и продолжает заниматься медициной. Однажды Ионна становится личным врачом Папы, а впоследствии и главной претенденткой на его престол, если правду никто не узнает.

У нас есть Папа! (2012)

Конклав собирается в Ватикане для того, чтобы избрать нового лидера и решают сделать им кардинала Мельвиля. Однако церковь ждет самое большое разочарование, когда главный претендент на престол отказывается быть Папой и убегает из Ватикана. Теперь конклаву придется выпутываться из неожиданной ситуации.

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Молодой Папа (2016)

Сатирическая вымышленная история рассказывает о Папе Пие XIII. Американец неожиданно возглавляет католическую церковь и решает поставить под сомнения все религиозные принципы, что становится шоком для церкви.

Два Папы (2019)

Папа Римский Бенедикт XVI понимает, что устал нести бремя правителя на своих плечах. Но прежде чем отказаться от престола, он должен найти себе достойную замену. Эта история основана на реальных событиях, которые произошли прежде чем покойный Папа Франциск возглавил католическую церковь.

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Конклав (2024)

Внезапная смерть Папы заставляет конклав собраться снова для выборов. Возглавить его должен кардинал Томас Лоуренс, для которого вера и принципы стоят на первом месте. Когда конкуренция между вероятными претендентами набирает обороты, Лоуренс понимает, что каждый из них имеет слишком много секретов.

Напомним, актриса Ада Роговцева сообщила о потере близкого человека. Также стало известно, что ушел из жизни известный украинский актер.

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