У Ади Роговцевої померла близька подруга — фото

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Українська акторка Ада Роговцева поділилася із шанувальниками сумною звісткою. Зірка театру та кіно втратила близьку людину.

Про власне горе знаменитість розповіла у Facebook.

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Ада Роговцева втратила подругу

Як поділилася акторка у соцмережі, пішла з життя її близька подруга. Для Роговцевої смерть близької людини стала дуже важкою втратою, адже протягом довгих років вона була завжди поруч із родиною.

Ада Миколаївна поділилася архівним фото, на якому позувала біля новорічної ялинки разом зі своєю подругою, а також із теплом розповіла про неї в публікації.

Ада Роговцева з подругою. Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Майже 50 років тому в життя моєї родини увійшла Майя. Весела, щедра, дбайлива — за роки і роки стала подругою, вірним товаришем кожному в сім‘ї. Майя була поруч зі мною в тяжкі життєві моменти, розділила біль багатьох втрат. Розділила і втіху мою — село. Любила робити свято: одарювати, готувати і пригощати, зробити самостійно якусь роботу і презентувати сюрпризом. Дуже мене любила. Майя померла. Мені дуже гірко. Світла пам'ять", — написала Роговцева.

Нагадаємо, днями пішов з життя відомий український комік. Також стало відомо, що померла зірка фільму "За двома зайцями".