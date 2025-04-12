У Ады Роговцевой умерла близкая подруга — фото

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Украинская актриса Ада Роговцева поделилась с поклонниками печальным известием. Звезда театра и кино потеряла близкого человека.

О собственном горе знаменитость рассказала в Facebook.

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Ада Роговцева потеряла подругу

Как поделилась актриса в соцсети, ушла из жизни ее близкая подруга. Для Роговцевой смерть близкого человека стала очень тяжелой потерей, ведь на протяжении долгих лет она была всегда рядом с семьей.

Ада Николаевна поделилась архивным фото, на котором позировала возле новогодней елки вместе со своей подругой, а также с теплом рассказала о ней в публикации.

Ада Роговцева с подругой. Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Почти 50 лет назад в жизнь моей семьи вошла Майя. Веселая, щедрая, заботливая - за годы и годы стала подругой, верным товарищем каждому в семье. Майя была рядом со мной в тяжелые жизненные моменты, разделила боль многих потерь. Разделила и утешение мое — село. Любила делать праздник: одаривать, готовить и угощать, сделать самостоятельно какую-то работу и презентовать сюрпризом. Очень меня любила. Майя умерла. Мне очень горько. Светлая память", — написала Роговцева.

Напомним, на днях ушел из жизни известный украинский комик. Также стало известно, что умерла звезда фильма "За двумя зайцами".