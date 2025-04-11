Ніна Набока зізналася, як намагалася вступити в ЗСУ — фото

Ніна Набока. Фото: скриншот

Українська акторка Ніна Набока на початку повномасштабної війни намагалася потрапити до лав ЗСУ. Зірка "Спіймати Кайдаша" навіть ходила до військкомату із проханням взяти її на службу.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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68-річна зірка театру та кіно зізналася, що на початку повномасштабного російського вторгнення дуже хотіла доєднатися до оборони країні усіма силами та вступити до лав ЗСУ. Акторка планувала стати кухаркою, аби допомагати хлопцям на передовій.

Ніна Петрівна навіть ходила до військкомату та просила працівників взяти її у військо. Однак на її прохання працівники відреагували категорично. За словами знаменитості, військові порадили їй продовжити займатися акторською справою та допомагати у тилу.

"Я теж хотіла піти на війну. Я сказала, що буду їсти варити, прати, щось робити. Ходила до військкомату. Але мене не взяли, сказали: "Йдіть грайте, не чудіть". У перші дні були такі черги у військкоматі, була мотивація. А зараз мотивація зникла", — поділилася артистка.

Українська акторка Ніна Набока. Фото: facebook.com/nina.naboka.3

Нагадаємо, помер відомий український комік, який служив у лавах ЗСУ. А також ми писали, що зірка "АТП Перевізники" Володимир Гладкий зізнався, чи готовий піти на фронт.