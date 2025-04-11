Нина Набока призналась, как пыталась вступить в ВСУ — фото

Нина Набока. Фото: скриншот

Украинская актриса Нина Набока в начале полномасштабной войны пыталась попасть в ряды ВСУ. Звезда "Поймать Кайдаша" даже ходила в военкомат с просьбой взять ее на службу.

Об этом знаменитость рассказала в интервью Алине Доротюк.

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68-летняя звезда театра и кино призналась, что в начале полномасштабного российского вторжения очень хотела присоединиться к обороне страны всеми силами и вступить в ряды ВСУ. Актриса планировала стать поваром, чтобы помогать ребятам на передовой.

Нина Петровна даже ходила в военкомат и просила работников взять ее в армию. Однако на ее просьбу работники отреагировали категорически. По словам знаменитости, военные посоветовали ей продолжить заниматься актерским делом и помогать в тылу.

"Я тоже хотела пойти на войну. Я сказала, что буду есть варить, стирать, что-то делать. Ходила в военкомат. Но меня не взяли, сказали: "Идите играйте, не чудите". В первые дни были такие очереди в военкомате, была мотивация. А сейчас мотивация исчезла",— поделилась артистка.

Украинская актриса Нина Набока. Фото: facebook.com/nina.naboka.3

Напомним, умер известный украинский комик, который служил в рядах ВСУ. А также мы писали, что звезда "АТП Перевозчики" Владимир Гладкий признался, готов ли пойти на фронт.