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Netflix повеселив закадровими фото серіалу "Пульс"

21 квітня 2025 16:35
Марія Коваленко - Редактор
Пульс на Netflix — як знімали серіал — фото зі зйомок
Серіал "Пульс". Фото: Netflix
Марія Коваленко - Редактор

Драма "Пульс" на Netflix захопила глядачів напруженим сюжетом та заплутаними медичними випадками. Творці серіалу вирішили показати глядачам, як насправді відбувалися знімання епізодів.

Кадри зі знімального майданчику з'явилися на сторінці Netflix у Instagram.

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Вілла Фіцджеральд, Колін Вуддел, Джек Беннон, Джесі Йєтс, Челсі Мюрхед та інші актори показалися за лаштунками медичної драми.

Добірка фото повеселила шанувальників, адже деякі серйозні сцени на екрані на знімальному майданчику мали досить кумедний вигляд. Актори жартували, корчили гримаси на камеру та веселили одне над одним. 

"Закадрову зміну розпочато", — підписали фото Netflix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

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