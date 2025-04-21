Пульс на Netflix — як знімали серіал — фото зі зйомок

Серіал "Пульс". Фото: Netflix

Драма "Пульс" на Netflix захопила глядачів напруженим сюжетом та заплутаними медичними випадками. Творці серіалу вирішили показати глядачам, як насправді відбувалися знімання епізодів.

Кадри зі знімального майданчику з'явилися на сторінці Netflix у Instagram.

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Вілла Фіцджеральд, Колін Вуддел, Джек Беннон, Джесі Йєтс, Челсі Мюрхед та інші актори показалися за лаштунками медичної драми.

Добірка фото повеселила шанувальників, адже деякі серйозні сцени на екрані на знімальному майданчику мали досить кумедний вигляд. Актори жартували, корчили гримаси на камеру та веселили одне над одним.

"Закадрову зміну розпочато", — підписали фото Netflix.

Нагадаємо, на Netflix вийшов новий науково-фантастичний мінісеріал. А також ми ділилися добіркою затишних фільмів для сімейного перегляду.