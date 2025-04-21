Пульс на Netflix — как снимали сериал — фото со съемок

Сериал "Пульс". Фото: Netflix

Драма "Пульс" на Netflix захватила зрителей напряженным сюжетом и запутанными медицинскими случаями. Создатели сериала решили показать зрителям, как на самом деле происходили съемки эпизодов.

Кадры со съемочной площадки появились на странице Netflix в Instagram.

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Уилла Фицджеральд, Колин Вуддел, Джек Бэннон, Джесси Йетс, Челси Мюрхед и другие актеры показались за кулисами медицинской драмы.

Подборка фото повеселила поклонников, ведь некоторые серьезные сцены на экране на съемочной площадке выглядели довольно забавными. Актеры шутили, корчили гримасы на камеру и веселили друг друга.

"Закадровая смена начата", — подписали фото Netflix.

Напомним, на Netflix вышел новый научно-фантастический мини-сериал. А также мы делились подборкой уютных фильмов для семейного просмотра.