Пульс на Netflix — как снимали сериал — фото со съемок

Netflix повеселил закадровыми фото сериала "Пульс"
Драма "Пульс" на Netflix захватила зрителей напряженным сюжетом и запутанными медицинскими случаями. Создатели сериала решили показать зрителям, как на самом деле происходили съемки эпизодов.
Кадры со съемочной площадки появились на странице Netflix в Instagram.
Как снимали сериал "Пульс"
Уилла Фицджеральд, Колин Вуддел, Джек Бэннон, Джесси Йетс, Челси Мюрхед и другие актеры показались за кулисами медицинской драмы.
Подборка фото повеселила поклонников, ведь некоторые серьезные сцены на экране на съемочной площадке выглядели довольно забавными. Актеры шутили, корчили гримасы на камеру и веселили друг друга.
"Закадровая смена начата", — подписали фото Netflix.
Напомним, на Netflix вышел новый научно-фантастический мини-сериал. А также мы делились подборкой уютных фильмов для семейного просмотра.
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