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Netflix повеселил закадровыми фото сериала "Пульс"

21 апреля 2025 16:35
Мария Коваленко - Редактор
Пульс на Netflix — как снимали сериал — фото со съемок
Сериал "Пульс". Фото: Netflix
Мария Коваленко - Редактор

Драма "Пульс" на Netflix захватила зрителей напряженным сюжетом и запутанными медицинскими случаями. Создатели сериала решили показать зрителям, как на самом деле происходили съемки эпизодов.

Кадры со съемочной площадки появились на странице Netflix в Instagram.

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Уилла Фицджеральд, Колин Вуддел, Джек Бэннон, Джесси Йетс, Челси Мюрхед и другие актеры показались за кулисами медицинской драмы.

Подборка фото повеселила поклонников, ведь некоторые серьезные сцены на экране на съемочной площадке выглядели довольно забавными. Актеры шутили, корчили гримасы на камеру и веселили друг друга.

"Закадровая смена начата", — подписали фото Netflix.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix Ukraine (@netflixua)

Напомним, на Netflix вышел новый научно-фантастический мини-сериал. А также мы делились подборкой уютных фильмов для семейного просмотра.

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