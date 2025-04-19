Кращі фільми для перегляду з дітьми — що подивитися у вихідні

Фільм "Пригоди Паддінгтона". Фото: paddington.com

Що може бути краще, аніж провести тихий та затишний вечір із родиною за переглядом улюблених фільмів. Подаруйте собі теплі спогади та гарний настрій.

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Ніч у музеї (2006)

Ця пригодницька комедія запала в серце не одному поколінню глядачів. Пізнавальна весела історія про те, як охоронник музею раптово виявляє, що щоночі експонати оживають и живуть власним життям.

Пригоди Паддінгтона (2014)

Цей фільм розповість про доброго та чарівного ведмедика з Перу, який оселяється в Лондоні та намагається знайти своє місце у великому місті. До речі, це був улюблений фільм самої королеви Єлизавети II, а у першій та другій частині Паддінгтона озвучує президент Володимир Зеленський.

Стихії (2023)

Події розгортаються у містечку Стихії, де разом мешкають водяні, вогняні, повітряні та земляні мешканці. Одна із маленьких мешканок міста Теплинка має друга Плина, який звик плисти за течією життя. Неочікувана дружба відкриє для них новий світ і навчить цінувати найвіажливіші моменти.

Wicked: Чародійка (2024)

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