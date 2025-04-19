Лучшие фильмы для просмотра с детьми — что посмотреть в выходные

Фильм "Приключения Паддингтона". Фото: paddington.com

Что может быть лучше, чем провести тихий и уютный вечер с семьей за просмотром любимых фильмов. Подарите себе теплые воспоминания и хорошее настроение.

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Ночь в музее (2006)

Эта приключенческая комедия запала в сердце не одному поколению зрителей. Познавательная веселая история о том, как охранник музея внезапно обнаруживает, что каждую ночь экспонаты оживают и живут собственной жизнью.

Приключения Паддингтона (2014)

Этот фильм расскажет о добром и очаровательном мишке из Перу, который поселяется в Лондоне и пытается найти свое место в большом городе. Кстати, это был любимый фильм самой королевы Елизаветы II, а в первой и второй части Паддингтона озвучивает президент Владимир Зеленский.

Стихии (2023)

События разворачиваются в городке Стихии, где вместе живут водяные, огненные, воздушные и земляные жители. Одна из маленьких жительниц города Теплинка имеет друга Плина, который привык плыть по течению жизни. Неожиданная дружба откроет для них новый мир и научит ценить самые важные моменты.

Wicked: Чародейка (2024)

Магический фильм познакомит зрителей с двумя ведьмами из страны Оз — Глиндой и Эльфабой. Две совершенно не похожие друг на друга колдуньи внезапно становятся лучшими подругами и теперь вместе должны противостоять злу, нависшему над их миром.

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