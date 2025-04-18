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Краще за психотерапію — фільми, які варто подивитись кожному

18 квітня 2025 22:22
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Ці фільми замінять похід до психолога — п'ять кращих стрічок
Дівчина дивиться кіно. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Якщо ви відчуваєте пригніченість та давно думаєте про похід до психолога, подивіться перед тим фільми, які допоможуть вам розібратись у собі. Ці стрічки відкриють потаємні закутки вашої душі, будьте до цього готовими.

Новини.LIVE розповідають про п'ять фільмів, які замінять вам похід до психолога.

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Місце зустрічі (2017)

Ця стрічка розповідає про історії дев'ятьох людей, які сподіваються, що їхні мрії виконає незнайомець. Цей фільм точно змусить фас задуматись про свої бажання та прагнення їх втілити в реальність.

Бідолашні створіння (2023)

Головну героїню оживляють подібно до Франкенштейна, після чого вона стає новою версією себе. Цей фільм про те, що прагнення до досконалості розбивається об щирість. Вам доведеться пофілософствувати після перегляду цього кіно та подумати про людську природу.
 

Солтберн (2023)

Цей психологічний трилер-драма — про пошук себе та переоцінку цінностей. Ви здивуєтесь, як легко викривлене сприйняття може змінити відображення реальності.

Лобстер (2015)

Ця стрічка — антиутопічний погляд на людські стосунки. Фільм розповідає історію кохання, яка відбувається в майбутньому, де пошук партнера є питанням життя й смерті.

Експеримент (2001)

Фільм показує, що відбувається тоді, коли люди опиняються в умовах безконтрольної сили. Чи здатні миролюбні люди за короткий час стати схильними до насильства?

Нагадаємо, раніше ми писали про топ фільмів, в яких показано аб'юзивні стосунки. Їх варто подивитися кожній жінці.

Також ми розповідали про фільми, які жінки дивляться потайки від чоловіків. Вони точно змусять вас плакати.

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