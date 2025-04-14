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Які фільми жінки дивляться потайки від чоловіків — плачуть ночами

14 квітня 2025 22:22
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Фільми, під які жінки плачуть ночами — добірка зворушливих стрічок
Засмучена жінка дивиться фільм. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Жінки дуже схильні до прояву емоцій і зазвичай вони ніжні, сентиментальні та м'ягкі особистості. Вони часто плачуть під фільми, але ретельно приховують це від чоловіків. 

Новини.LIVE розповість, які фільми жінки дивляться потайки від чоловіків. 

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Під які фільми плачуть жінки

"Їж, молись, кохай"

Головна героїня фільму була заміжньою, мала гарний заробіток та будинок. Однак щоранку її не покидала думка, що вона живе не своє життя. Тому, вона поїхала в іншу країну, аби побути самій та зі всім розібратися. Загалом, цей фільм — крик жінок, які втомились бути "добрими дружинами".

"Маленькі жінки"

Ця історія про чотирьох сестер та чотири різні жіночі шляхи. Одна хоче заміж, інша — свободи. Під час перегляду кожна жінка буде впізнавати себе та може відчувати біль від нездійснених мрій, боротьбу за себе та самотність навіть у сім'ї. Фільм про те, як складно залишатися собою у світі чужих очікувань.

"Історія про нас"

Тут зображені партнери, які вже давно не сваряться, а просто живуть поруч, як сусіди. Це той випадок, коли кохання померло не від скандалів, а від мовчання. Фільм про той момент, коли ви вже не "ми", але ще вдаєте, що разом.

Переглянувши усі фільми, є над чим задуматися та поставити собі запитання: чи живу я те життя, яке хотіла б.

Раніше ми писали, що є серіали, які можуть замінити похід до психолога і їх варто переглянути. 

Також ми повідомляли, що потрібно робити, аби зберегти здорові стосунки у шлюбі. 

фільм психологія сльози цікаві факти стосунки
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23:32 Глава ОВА відкинув звинувачення в організації нагороджень в Сумах

23:17 У Німеччині вшанували пам'ять загиблих у Сумах

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22:26 У Запорізькій області пролунали вибухи

22:18 Чи варто діставати літні речі — погода в Україні на завтра

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