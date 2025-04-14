Фільми, під які жінки плачуть ночами — добірка зворушливих стрічок

Засмучена жінка дивиться фільм. Фото: freepik

Жінки дуже схильні до прояву емоцій і зазвичай вони ніжні, сентиментальні та м'ягкі особистості. Вони часто плачуть під фільми, але ретельно приховують це від чоловіків.

Новини.LIVE розповість, які фільми жінки дивляться потайки від чоловіків.

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Під які фільми плачуть жінки

"Їж, молись, кохай"

Головна героїня фільму була заміжньою, мала гарний заробіток та будинок. Однак щоранку її не покидала думка, що вона живе не своє життя. Тому, вона поїхала в іншу країну, аби побути самій та зі всім розібратися. Загалом, цей фільм — крик жінок, які втомились бути "добрими дружинами".

"Маленькі жінки"

Ця історія про чотирьох сестер та чотири різні жіночі шляхи. Одна хоче заміж, інша — свободи. Під час перегляду кожна жінка буде впізнавати себе та може відчувати біль від нездійснених мрій, боротьбу за себе та самотність навіть у сім'ї. Фільм про те, як складно залишатися собою у світі чужих очікувань.

"Історія про нас"

Тут зображені партнери, які вже давно не сваряться, а просто живуть поруч, як сусіди. Це той випадок, коли кохання померло не від скандалів, а від мовчання. Фільм про той момент, коли ви вже не "ми", але ще вдаєте, що разом.

Переглянувши усі фільми, є над чим задуматися та поставити собі запитання: чи живу я те життя, яке хотіла б.

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