Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Чим відрізняється депресія від вигорання — як допомогти собі arrow

Чим відрізняється депресія від вигорання — як допомогти собі

29 березня 2025 09:30
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Вигорання чи вже депресія — як не сплутати симптоми
У дівчини депресія. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Напружений робочий графік, відсутність вихідних, складні життєві умови та війна в країні можуть спровокувати негаразди в ментальному здоров'ї. У когось може виникнути депресія, а хтось отримав вигорання, але це різні речі з різними симптомами.

Новини.LIVE розповість, чим депресія відрізняється від вигорання. 

Читайте також:

Що таке депресія та її симптоми

Депресія — це не тимчасова апатія, а серйозний психологічний розлад, який супроводжується відмовою робити навіть звичайні побутові речі, такі як чистити зуби чи приймати душ.  

Депресія і її симптоми
Засмучена дівчина. Фото: freepik

Якщо у людей депресія, усе навколо здається сірим і не приносить жодного задоволення. У таких випадках не допомагають навіть зустрічі з друзями, улюблена справа чи книги, які нас раніше тішили. 

 Основні симптоми депресії:

  • постійний смуток, пригніченість;
  • втрата радості та інтересу до звичних занять;
  • почуття безнадії;
  • дратівливість та підвищена тривожність;
  • хронічна втома, слабкість;
  • проблеми зі сном;
  • зміни в апетиті;
  • біль у тілі без фізичних причин;
  • негативні думки;
  • важко зосередитись та ухвалювати рішення;
  • думки про смерть або самогубство. 

Як боротися з депресією

У таких випадках потрібно одразу звернутися до спеціаліста. Не потрібно боятися наважитися на цей крок та прийняти допомогу від психотерапевта. 

Також може допомогти відпочинок з друзями чи родиною, зміна способу життя і в крайньому разі антидепресанти, якщо в них побачить необхідність лікар.

Як боротися з депресією
Хлопець розмовляє з психологом. Фото: freepik

Чим вигорання відрізняється від депресії

На перший погляд, може здатися, що депресія та вигорання нічим не відрізняються і мають однакові симптоми. Однак це не відповідає дійсності. Емоційне вигорання — це стан фізичного, емоційного та психічного виснаження, що виникає внаслідок тривалого стресу, особливо на роботі або в особистому житті. Воно знижує мотивацію, викликає апатію, роздратованість та втрату інтересу до звичних занять.

Основні симптоми вигорання:

  • апатія;
  • виснаження від роботи;
  • спротив додатковій роботі;
  • злість через те, що щось не виходить;
  • полегшення, коли не потрібно йти на роботу через хворобу чи інші негативні причини;
  • роздратування з приводу того, що пов’язано з робочим процесом;
  • зниження концентрації уваги;
  • погіршення пам’яті;
  • розлади сну;
  • порушення харчування;
  • проблеми з травленням;
  • інші неприємні тілесні прояви.
Як розпізнати емоційне вигорання
Емоційне вигорання у жінки. Фото: freepik

Що робити під час емоційного вигорання

Коли ви помітили перші дзвіночки емоційного вигорання, варто змінити свій підхід до роботи та модернізувати процес, аби він вам став більше подобатися. Психологи також радять скласти список того, що ви вкладаєте і що отримуєте від роботи. 

Також варто планувати не лише справи на роботі, а й графік на день та домашню роботу. Ваш стан також покращить заняття новим хобі чи новими активностями. Дайте собі право також не зробити щось. Подумайте, які завдання є важливіші, а які менш пріоритетні та оцініть свої зусилля.

Загалом, одразу якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному здоров'ї, варто приділити собі час, зосередитись на внутрішньому спокої або ж звернутись до фахівця.

Раніше ми писали, як стрес впливає на імунітет і погіршує здоров'я. 

Також психолог пояснив, що чорний колір в одязі говорить про вас. 

психологія депресія психологічний стан емоційне вигорання настрій

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:20 Сенатор США заявив, що Трамп прагне "ілюзорного миру" з Путіним

09:15 Доведеться затриматися у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

09:05 Цінність для нумізматів — за які копійки віддають чималі гроші

08:52 Маск продав соцмережу X — чого чекати користувачам

08:45 Сигарети подорожчають вже скоро — за скільки купуватимемо пачку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

08:36 У збірній України розповіли про плани на скандаліста Степанова

08:29 Хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні 2025

07:48 Зросла кількість постраждалих унаслідок атаки РФ по Дніпру — фото

07:30 Треба пройти ВЛК — обмежено придатним загрожує штраф

07:30 У ISW пояснили, чому Путін почав висувати нові вимоги

09:20 Сенатор США заявив, що Трамп прагне "ілюзорного миру" з Путіним

09:15 Доведеться затриматися у дорозі — затори на трасі Одеса-Рені

09:05 Цінність для нумізматів — за які копійки віддають чималі гроші

08:52 Маск продав соцмережу X — чого чекати користувачам

08:45 Сигарети подорожчають вже скоро — за скільки купуватимемо пачку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

08:36 У збірній України розповіли про плани на скандаліста Степанова

08:29 Хто із засуджених в Україні підлягає мобілізації у квітні 2025

07:48 Зросла кількість постраждалих унаслідок атаки РФ по Дніпру — фото

07:30 Треба пройти ВЛК — обмежено придатним загрожує штраф

07:30 У ISW пояснили, чому Путін почав висувати нові вимоги

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

17:48 Конфіденційність Signal — хто і для чого створив додаток

Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

27 березня 2025
Text

20:32 Ставлення у 3 ОШБр до мобілізації в’язнів — прем'єра Новини.LIVE

Text

17:50 Зеленський попередив про новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:40 Що вирішили лідери у Парижі щодо миру в Україні — прямий ефір

Text

13:00 Візит Зеленського в Європу та зустріч з Макроном — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рютте висловився про Україну в НАТО — ефір Ранок.LIVE

26 березня 2025
Text

20:52 Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Text

19:04 Хто відповість за безлад у дворах столиці — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18 березня 2025

Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

19 березня 2025

Майже 1000 грн надбавки — у кого з квітня зростуть пенсії

20 березня 2025

Один знак Зодіаку зірве фінансовий джекпот у квітні 2025 року

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно