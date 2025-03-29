Вигорання чи вже депресія — як не сплутати симптоми

У дівчини депресія. Фото: freepik

Напружений робочий графік, відсутність вихідних, складні життєві умови та війна в країні можуть спровокувати негаразди в ментальному здоров'ї. У когось може виникнути депресія, а хтось отримав вигорання, але це різні речі з різними симптомами.

Новини.LIVE розповість, чим депресія відрізняється від вигорання.

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Що таке депресія та її симптоми

Депресія — це не тимчасова апатія, а серйозний психологічний розлад, який супроводжується відмовою робити навіть звичайні побутові речі, такі як чистити зуби чи приймати душ.

Засмучена дівчина. Фото: freepik

Якщо у людей депресія, усе навколо здається сірим і не приносить жодного задоволення. У таких випадках не допомагають навіть зустрічі з друзями, улюблена справа чи книги, які нас раніше тішили.

Основні симптоми депресії:

постійний смуток, пригніченість;

втрата радості та інтересу до звичних занять;

почуття безнадії;

дратівливість та підвищена тривожність;

хронічна втома, слабкість;

проблеми зі сном;

зміни в апетиті;

біль у тілі без фізичних причин;

негативні думки;

важко зосередитись та ухвалювати рішення;

думки про смерть або самогубство.

Як боротися з депресією

У таких випадках потрібно одразу звернутися до спеціаліста. Не потрібно боятися наважитися на цей крок та прийняти допомогу від психотерапевта.

Також може допомогти відпочинок з друзями чи родиною, зміна способу життя і в крайньому разі антидепресанти, якщо в них побачить необхідність лікар.

Хлопець розмовляє з психологом. Фото: freepik

Чим вигорання відрізняється від депресії

На перший погляд, може здатися, що депресія та вигорання нічим не відрізняються і мають однакові симптоми. Однак це не відповідає дійсності. Емоційне вигорання — це стан фізичного, емоційного та психічного виснаження, що виникає внаслідок тривалого стресу, особливо на роботі або в особистому житті. Воно знижує мотивацію, викликає апатію, роздратованість та втрату інтересу до звичних занять.

Основні симптоми вигорання:

апатія;

виснаження від роботи;

спротив додатковій роботі;

злість через те, що щось не виходить;

полегшення, коли не потрібно йти на роботу через хворобу чи інші негативні причини;

роздратування з приводу того, що пов’язано з робочим процесом;

зниження концентрації уваги;

погіршення пам’яті;

розлади сну;

порушення харчування;

проблеми з травленням;

інші неприємні тілесні прояви.

Емоційне вигорання у жінки. Фото: freepik

Що робити під час емоційного вигорання

Коли ви помітили перші дзвіночки емоційного вигорання, варто змінити свій підхід до роботи та модернізувати процес, аби він вам став більше подобатися. Психологи також радять скласти список того, що ви вкладаєте і що отримуєте від роботи.

Також варто планувати не лише справи на роботі, а й графік на день та домашню роботу. Ваш стан також покращить заняття новим хобі чи новими активностями. Дайте собі право також не зробити щось. Подумайте, які завдання є важливіші, а які менш пріоритетні та оцініть свої зусилля.

Загалом, одразу якщо ви відчуваєте зміни у своєму психологічному здоров'ї, варто приділити собі час, зосередитись на внутрішньому спокої або ж звернутись до фахівця.

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