Выгорание или уже депрессия — как не спутать симптомы

Чем отличается депрессия от выгорания — как помочь себе
Напряженный рабочий график, отсутствие выходных, сложные жизненные условия и война в стране могут спровоцировать проблемы в ментальном здоровье. У кого-то может возникнуть депрессия, а кто-то получил выгорание, но это разные вещи с разными симптомами.
Новини.LIVE расскажет, чем депрессия отличается от выгорания.
Что такое депрессия и ее симптомы
Депрессия — это не временная апатия, а серьезное психологическое расстройство, которое сопровождается отказом делать даже обычные бытовые вещи, такие как чистить зубы или принимать душ.
Если у людей депрессия, все вокруг кажется серым и не приносит никакого удовольствия. В таких случаях не помогают даже встречи с друзьями, любимое дело или книги, которые нас раньше радовали.
Основные симптомы депрессии:
- постоянная грусть, подавленность;
- потеря радости и интереса к привычным занятиям;
- чувство безнадежности;
- раздражительность и повышенная тревожность;
- хроническая усталость, слабость;
- проблемы со сном;
- изменения в аппетите;
- боль в теле без физических причин;
- негативные мысли;
- трудно сосредоточиться и принимать решения;
- мысли о смерти или самоубийстве.
Как бороться с депрессией
В таких случаях нужно сразу обратиться к специалисту. Не нужно бояться решиться на этот шаг и принять помощь от психотерапевта.
Также может помочь отдых с друзьями или семьей, изменить образ жизни и, по рекомендациям врача, принимать антидепрессанты.
Чем выгорание отличается от депрессии
На первый взгляд, может показаться, что депрессия и выгорание ничем не отличаются и имеют одинаковые симптомы. Однако, это не соответствует действительности. Эмоциональное выгорание — это состояние физического, эмоционального и психического истощения, возникающее в результате длительного стресса, особенно на работе или в личной жизни. Оно снижает мотивацию, вызывает апатию, раздражительность и потерю интереса к привычным занятиям.
Основные симптомы выгорания:
- апатия;
- истощение от работы;
- сопротивление дополнительной работе;
- злость из-за того, что что-то не получается;
- облегчение, когда не нужно идти на работу из-за болезни или других негативных причин;
- раздражение по поводу того, что связано с рабочим процессом;
- снижение концентрации внимания;
- ухудшение памяти;
- расстройства сна;
- нарушения питания;
- проблемы с пищеварением;
- другие неприятные телесные проявления.
Что делать во время эмоционального выгорания
Когда вы заметили первые звоночки эмоционального выгорания, стоит изменить свой подход к работе и модернизировать процесс, чтобы он вам стал больше нравиться. Психологи также советуют составить список того, что вы вкладываете и что получаете от работы.
Также стоит планировать не только дела на работе, но и график на день и домашнюю работу. Ваше состояние также улучшит занятия новым хобби или новыми активностями. Дайте себе право также не сделать что-то. Подумайте, какие задачи важнее, а какие менее приоритетные и оцените свои усилия.
В общем, сразу если вы чувствуете изменения в своем психологическом здоровье, стоит уделить себе время, сосредоточиться на внутреннем спокойствии или обратиться к специалисту.
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