Выгорание или уже депрессия — как не спутать симптомы

У девушки депрессия. Фото: freepik

Напряженный рабочий график, отсутствие выходных, сложные жизненные условия и война в стране могут спровоцировать проблемы в ментальном здоровье. У кого-то может возникнуть депрессия, а кто-то получил выгорание, но это разные вещи с разными симптомами.

Новини.LIVE расскажет, чем депрессия отличается от выгорания.

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Что такое депрессия и ее симптомы

Депрессия — это не временная апатия, а серьезное психологическое расстройство, которое сопровождается отказом делать даже обычные бытовые вещи, такие как чистить зубы или принимать душ.

Расстроенная девушка. Фото: freepik

Если у людей депрессия, все вокруг кажется серым и не приносит никакого удовольствия. В таких случаях не помогают даже встречи с друзьями, любимое дело или книги, которые нас раньше радовали.

Основные симптомы депрессии:

постоянная грусть, подавленность;

потеря радости и интереса к привычным занятиям;

чувство безнадежности;

раздражительность и повышенная тревожность;

хроническая усталость, слабость;

проблемы со сном;

изменения в аппетите;

боль в теле без физических причин;

негативные мысли;

трудно сосредоточиться и принимать решения;

мысли о смерти или самоубийстве.

Как бороться с депрессией

В таких случаях нужно сразу обратиться к специалисту. Не нужно бояться решиться на этот шаг и принять помощь от психотерапевта.

Также может помочь отдых с друзьями или семьей, изменить образ жизни и, по рекомендациям врача, принимать антидепрессанты.

Парень разговаривает с психологом. Фото: freepik

Чем выгорание отличается от депрессии

На первый взгляд, может показаться, что депрессия и выгорание ничем не отличаются и имеют одинаковые симптомы. Однако, это не соответствует действительности. Эмоциональное выгорание — это состояние физического, эмоционального и психического истощения, возникающее в результате длительного стресса, особенно на работе или в личной жизни. Оно снижает мотивацию, вызывает апатию, раздражительность и потерю интереса к привычным занятиям.

Основные симптомы выгорания:

апатия;

истощение от работы;

сопротивление дополнительной работе;

злость из-за того, что что-то не получается;

облегчение, когда не нужно идти на работу из-за болезни или других негативных причин;

раздражение по поводу того, что связано с рабочим процессом;

снижение концентрации внимания;

ухудшение памяти;

расстройства сна;

нарушения питания;

проблемы с пищеварением;

другие неприятные телесные проявления.

Эмоциональное выгорание у женщины. Фото: freepik

Что делать во время эмоционального выгорания

Когда вы заметили первые звоночки эмоционального выгорания, стоит изменить свой подход к работе и модернизировать процесс, чтобы он вам стал больше нравиться. Психологи также советуют составить список того, что вы вкладываете и что получаете от работы.

Также стоит планировать не только дела на работе, но и график на день и домашнюю работу. Ваше состояние также улучшит занятия новым хобби или новыми активностями. Дайте себе право также не сделать что-то. Подумайте, какие задачи важнее, а какие менее приоритетные и оцените свои усилия.

В общем, сразу если вы чувствуете изменения в своем психологическом здоровье, стоит уделить себе время, сосредоточиться на внутреннем спокойствии или обратиться к специалисту.

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