Як стрес впливає на імунну систему — психологи попередили про наслідки

Стрес та емоційне вигорання в чоловіка. Фото: freepik

Можливо, ви не помічали, що після складного періоду в житті, де було багато стресу та хвилювань, ви часто хворієте та гірше спите. Крім того, це погіршує імунну систему, виснажує організм та має ще низку негативних наслідків.

Психологи організації "Жінка і війна" пояснили, як стрес впливає на здоров'я.

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Вплив стресу на здоров'я

Коли людина багато нервує та часто недосипає перед якось важливою подією, наприклад студент перед важливими іспитами, у результаті з'являється герпес або застуда. Це пояснюється тим, що постійний стрес підвищує рівень кортизолу, який пригнічує імунні клітини, що борються з вірусами.

Крім того, якщо людина працює місяцями без вихідних та належного відпочинку, в неї починаються алергії або загострюється гастрит. Це легко пояснюється, адже стрес викликає хронічне запалення в організмі, яке погіршує реакцію імунної системи на подразники.

Жінка відчуває біль у шлунку. Фото: freepik

Не виключенням буває і горе в людей. Досить часто, близько через місяць після трагедії людина легко підхоплює грип або бронхіт. Такий розвиток подій не дивує, адже емоційний стрес виснажує ресурси організму, відповідно, зменшується кількість "натуральних кілерів" — клітин, які знищують віруси та бактерії.

Якщо ви не досипаєте через хронічний стрес, є ризики, що ви постійно будете хворіти на застуду, адже відсутність потрібної кількості сну знижує вироблення імунних клітин, які захищають від вірусів та бактерій.

Жінка застудилась. Фото: freepik

Отже, стрес впливає не лише на ментальне здоров'я, а й завдає чималої шкоди фізичному. Для того, аби зменшити цей вплив, варто налаштувати графік свого дня та додати туди спорт, позитивні емоції та прогулянки на свіжому повітрі. Звісно, стресу не уникнути, але ви самі можете контролювати, як він впливає на ваше здоров’я.

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