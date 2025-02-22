Як подолати хронічний стрес та зберегти ментальне здоровʼя

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Українці живуть в умовах повномасштабної війни, тому їх самопочуття може бути напружене. Люди зізнаються, що часто відчувають стрес та втому.

Про це повідомляє "РБК-Україна" у суботу, 22 лютого.

Читайте також:

Стрес в українців

У січні минулого року соціологи провели опитування серед 2 423 українців віком від 18 до 60 років. Результати показали негативну динаміку, оскільки рівень втоми та стресу продовжує зростати.

Відомо, що 77% опитаних зізналися, що нещодавно переживали сильний стрес, а 46% — постійно перебувають у стані виснаження.

Результати дослідження:

Стрес та напруження стали звичним явищем, оскільки 77% респондентів відчувають сильний стрес останнім часом;

46% українців постійно відчувають втому, 44% — напруженість, а 30% — страх;

78% українців жодного разу не зверталися до психолога, хоча 40% визнають необхідність у такій допомозі;

41% українців стикаються з фінансовими труднощами, а 38% переживають через соціально-політичну ситуацію в країні.

Ігнорувати стрес не варто

Хронічний стрес — це серйозна загроза для ментального та фізичного здоров’я. Тривала напруга виснажує організм, знижує імунітет і сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, депресії та тривожних розладів.

В умовах повномасштабної війни та економічної нестабільності піклування про ментальне здоров'я стає життєво важливим для збереження благополуччя та фізичного здоров'я.

Як врятувати ментальне здоровʼя:

Визнайте проблему;

дихайте глибше;

фізична активність;

спіть не менше восьми годин;

здорове харчування;

розмова з близькими — розвантаження для психіки;

зверніться до фахівця;

плануйте відпочинок;

не вимагайте від себе неможливого.

Нагадаємо, вчені з американського Національного інституту алергії та інфекційних хвороб виявили, що частинки вірусу грипу можуть змінювати свою форму, перетворюючись на сфери або подовжені нитки.

Раніше ми пояснювали, яка користь від гранату. Зокрема, фрукт здатний знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань.