Який фрукт допоможе запобігти хворобі Альцгеймера

Лікарка поруч з жінкою. Фото: Pexels

Гранат — фрукт, який має багато корисних властивостей. Він зменшує ризик розвитку різних захворювань серцево-судинних захворювань та навіть може уповільнити розвиток деменції та хвороби Альцгеймера.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Чим корисний гранат

Їсти гранат варто регулярно. В такому випадку цей фрукт допоможе запобігти утворенню холестеринових бляшок та знизить ймовірність атеросклерозу, інфаркту й інсульту. Крім того, цей фрукт сприяє контролю рівня цукру в крові.

Корисним буде гранат й для тих, у кого депресія чи клімакс. Цей фрукт ще й позитивно впливає на профілактику пухлин молочної залози.

Згідно з дослідженнями науковців, гранат може уповільнювати розвиток деменції та хвороби Альцгеймера. Це пояснюють тим, що у фрукті міститься багато вітамінів, залізо, калій, кальцій і фосфор. Це позитивно впливає на роботу мозку.

Вживати гранат чи гранатовий сік можна щодня. Це не зашкодить здоров'ю. Однак краще віддати перевагу свіжим фруктам замість соку, оскільки у напої міститься багато цукру.

Якщо все ж хочеться випити соку, то варто обрати натуральний фреш. Іноді може виникати печія під час вживання цього напою, в такому випадку варто розводити сік чистою водою у співвідношенні 1:1.

Нагадаємо, лікарі радять людям, які мають проблеми з артеріальним тиском, вживати продукти багаті на клітковину. В такому випадку знизити тиск можна буде не тільки за допомогою медичних препаратів.

Холестерин — речовина, яка допомагає засвоюватися жирам з їжі, крім того, з неї утворюються статеві гормони. Варто знати, що холестерин є як "поганий", так і "хороший".