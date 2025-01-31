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Як знизити тиск без ліків — лікарі сказали, що потрібно їсти

31 січня 2025 13:20
Андрій Плахонін - Редактор
Що може нормалізувати тиск — порада від лікарів
Жінці міряють тиск. Ілюстративне фото: Freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Люди, які скаржаться на артеріальний тиск, можуть знизити його не тільки за допомогою медичних препаратів. Лікарі радять зосередиться на вживанні продуктів, які багаті на клітковину.

Про це повідомляє Eating Well.

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Немало людей часто скаржаться на високий чи низький артеріальний тиск. Лікарі називають його "тихим убивцею", адже зазвичай він не викликає симптоми. Однак кардіолог Шон Коткін та сертифіковані дієтологи Керолайн Томасон та Марія Фрага кажуть, що тиск можна понизити і без медичних препаратів, для цього можна використовувати продукти. 

Так, на артеріальний тиск може суттєво вплинути вживання більшості кількості рослинної їжі. Йдеться про овочі, фрукти, цільові зерна, горіхи та насіння. 

"Дослідження показали, що вживання рослинної їжі може знизити артеріальний тиск і зменшити ризик серцевих захворювань, діабету та інших захворювань, таких як деякі види раку", — сказала Фрага.

За її словами, план харчування на основі рослин природним чином знижує споживання калорій, що призводить до втрати ваги, а це ще один фактор, який значно покращує артеріальний тиск. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які продукти та вітаміни корисні для підвищення заліза в крові

Крім того, фахівці пояснили, про які хвороби може свідчити оніміння пальців та як це лікувати. 

продукти здоров'я поради лікарі артеріальний тиск

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