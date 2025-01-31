Що може нормалізувати тиск — порада від лікарів

Жінці міряють тиск. Ілюстративне фото: Freepik

Люди, які скаржаться на артеріальний тиск, можуть знизити його не тільки за допомогою медичних препаратів. Лікарі радять зосередиться на вживанні продуктів, які багаті на клітковину.

Про це повідомляє Eating Well.

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Немало людей часто скаржаться на високий чи низький артеріальний тиск. Лікарі називають його "тихим убивцею", адже зазвичай він не викликає симптоми. Однак кардіолог Шон Коткін та сертифіковані дієтологи Керолайн Томасон та Марія Фрага кажуть, що тиск можна понизити і без медичних препаратів, для цього можна використовувати продукти.

Так, на артеріальний тиск може суттєво вплинути вживання більшості кількості рослинної їжі. Йдеться про овочі, фрукти, цільові зерна, горіхи та насіння.

"Дослідження показали, що вживання рослинної їжі може знизити артеріальний тиск і зменшити ризик серцевих захворювань, діабету та інших захворювань, таких як деякі види раку", — сказала Фрага.

За її словами, план харчування на основі рослин природним чином знижує споживання калорій, що призводить до втрати ваги, а це ще один фактор, який значно покращує артеріальний тиск.

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