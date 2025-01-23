Чому німіють пальці рук та як це вилікувати

Оніміння пальців. Ілюстративне фото: Depositphotos

Коли людина відчуває оніміння пальців рук, це може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Деякі з них є серйозними та потребують лікування.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Оніміння пальців рук

Часто причиною оніміння пальців є порушення кровообігу в кінцівках, що може спричинити: тривалий тиск на руку, здавлювання кровоносних судин та навіть різноманітні патологічні стани. Йдеться про:

атеросклероз — на стінках судин утворюються бляшки холестерину, які ускладнюють кровообіг;

тромбоз — закупорювання судин тромбом.

Крім того, порушення циркуляції крові відбувається через тривале сидіння або лежання. Тому люди, які мають сидячу роботу, можуть страждати від оніміння в руках.

Але у випадку, якщо таке відчуття зберігається протягом тривалого часу, то це свідчить про проблеми зі здоров'ям, які потребують медичного втручання.

Симптом серйозних хвороб

У випадку захворювань нервів стискається середній нерв, який проходить через вузький канал у зап'ясті. Це і призводить до порушення чутливості в пальцях рук.

Також причиною може бути діабетична нейропатія, при якій через високий рівень цукру в крові пошкоджуються нервові волокна. Це призводить до втрати чутливості в руках і ногах.

Шийний остеохондроз та грижа міжхребцевого відділу також можуть тиснути на нервові корінці, які йдуть до рук. Водночас людина відчуває біль у шиї та голові. Крім того, можуть бути пошкоджені чи стиснуті нерви внаслідок травм, запалень чи хвороб.

Ще спричинити оніміння пальців рук може нестача вітамінів і мінералів: вітамінів групи B, D та кальцію. Їх дефіцит впливає на нормальну функцію нервів і м'язів.

Лікування оніміння пальців

Для лікування оніміння пальців рух призначають різні методи, залежно від причини симптому:

медикаментозна терапія — аби покращити кровообіг, зняти запалення та відновити нервову провідність;

фізіотерапія — покращення кровообігу та зняття м'язового спазму;

лікувальна фізкультура — вправи для відновлення функцій кистей і пальців;

хірургічне втручання — якщо попередні методи не допомогли, наприклад, у випадку синдрому зап'ястного каналу.

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