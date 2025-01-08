Найпоширеніші міфи про ментальне здоров'я — що варто знати

Жінка плаче біля вікна. Фото: Волинські новини

Ментальне здоров’я є важливим супутником протягом усього життя людини. Втім, навколо існує багато міфів, які заважають людям звертатися за допомогою та отримувати необхідну підтримку у разі, якщо вони мають проблеми емоційного чи психологічного характеру.

Про найпоширеніші міфи щодо ментального здоров'я розповідає HUBZ.

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Міфи та факти

Міф 1: Люди з порушеннями ментального здоров’я представляють небезпеку

Насправді більша частина людей з такими проблемами не є схильними до насильства більше, ніж інші. Зовсім невеликий відсоток насильницьких дій здійснюють люди з психічними негараздами.

Міф 2: У дітей нема проблем з ментальним здоров’ям

Маленькі діти також можуть відчувати ранні ознаки таких проблем. В першу чергу це стосується складних часів в умовах війни. Важливо звертати увагу на їхній емоційний стан і своєчасно надавати підтримку.

Засмучена дитина. Фото: Sainte Anastasie

Міф 3: Панічні атаки смертельно небезпечні

Панічні атаки не можуть бути причинами смерті, хоча є дуже неприємними та супроводжуються сильним страхом та фізичними симптомами.

Міф 4: Проблеми з психічним здоров’ям — це ознака слабкості

Психічні розлади — це хвороби, як і будь-які інші. Вони не пов’язані з характером людини.

Міф 5: Психологи потрібні тільки дуже самотнім людям

Психолог може надати структуровану допомогу, навчити ефективних способів вирішення проблем Найближчі люди не завжди можуть з цим допомогти. Тому ділитися проблемами з друзями звісно треба, але має бути розуміння, що вони не завжди зможуть допомогти.

Жінка на прийомі у психіатра. Фото: Укрінформ

Міф 6: Люди з проблемами психічного здоров’я не можуть одужати

Таке твердження є помилковим. Багато людей з такими проблемами повністю одужують або значно покращують свій стан завдяки сучасним методам лікування та підтримці. Під час процесу відновлення люди спроможні жити, працювати, навчатися тощо.

Міф 7: Нічого не можна зробити для людини з психічним розладом

Навпаки, підтримка близьких людей дуже важлива для одужання. Вони можуть допомогти хворому отримати необхідну допомогу і створити сприятливу атмосферу.

Варто пам'ятати, що порушення ментального здоров’я — це поширене явище, яке не варто стигматизувати. Своєчасна допомога та підтримка можуть суттєво покращити життя людей, які з цим стикаються.

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