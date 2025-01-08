Найпоширеніші міфи про ментальне здоров'я — що варто знати
Ментальне здоров’я є важливим супутником протягом усього життя людини. Втім, навколо існує багато міфів, які заважають людям звертатися за допомогою та отримувати необхідну підтримку у разі, якщо вони мають проблеми емоційного чи психологічного характеру.
Про найпоширеніші міфи щодо ментального здоров'я розповідає HUBZ.
Міфи та факти
Міф 1: Люди з порушеннями ментального здоров’я представляють небезпеку
Насправді більша частина людей з такими проблемами не є схильними до насильства більше, ніж інші. Зовсім невеликий відсоток насильницьких дій здійснюють люди з психічними негараздами.
Міф 2: У дітей нема проблем з ментальним здоров’ям
Маленькі діти також можуть відчувати ранні ознаки таких проблем. В першу чергу це стосується складних часів в умовах війни. Важливо звертати увагу на їхній емоційний стан і своєчасно надавати підтримку.
Міф 3: Панічні атаки смертельно небезпечні
Панічні атаки не можуть бути причинами смерті, хоча є дуже неприємними та супроводжуються сильним страхом та фізичними симптомами.
Міф 4: Проблеми з психічним здоров’ям — це ознака слабкості
Психічні розлади — це хвороби, як і будь-які інші. Вони не пов’язані з характером людини.
Міф 5: Психологи потрібні тільки дуже самотнім людям
Психолог може надати структуровану допомогу, навчити ефективних способів вирішення проблем Найближчі люди не завжди можуть з цим допомогти. Тому ділитися проблемами з друзями звісно треба, але має бути розуміння, що вони не завжди зможуть допомогти.
Міф 6: Люди з проблемами психічного здоров’я не можуть одужати
Таке твердження є помилковим. Багато людей з такими проблемами повністю одужують або значно покращують свій стан завдяки сучасним методам лікування та підтримці. Під час процесу відновлення люди спроможні жити, працювати, навчатися тощо.
Міф 7: Нічого не можна зробити для людини з психічним розладом
Навпаки, підтримка близьких людей дуже важлива для одужання. Вони можуть допомогти хворому отримати необхідну допомогу і створити сприятливу атмосферу.
Варто пам'ятати, що порушення ментального здоров’я — це поширене явище, яке не варто стигматизувати. Своєчасна допомога та підтримка можуть суттєво покращити життя людей, які з цим стикаються.
Раніше ми повідомляли, що голова Національної служби здоровʼя України Наталія Гусак заявила, що у 2025 році первинна медична допомога, зокрема послуги сімейних лікарів, буде включати психосоціальну підтримку.
Нагадуємо, у Лубнах Полтавської області сімейний лікар після проходження ВЛК не з'явився за повісткою.
Читайте Новини.LIVE!