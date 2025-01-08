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Самые известные мифы о ментальном здоровье — что стоит знать

8 января 2025 15:44
Андрей Плахонин - Редактор
Самые распространенные мифы о ментальном здоровье — что стоит знать
Женщина плачет у окна. Фото: Волинські новини
Андрей Плахонин - Редактор

Ментальное здоровье является важным спутником на протяжении всей жизни человека. Впрочем, вокруг существует много мифов, которые мешают людям обращаться за помощью и получать необходимую поддержку в случае, если они имеют проблемы эмоционального или психологического характера.

О самых распространенных мифах относительно ментального здоровья рассказывает HUBZ.

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Мифы и факты

Миф 1: Люди с нарушениями ментального здоровья представляют опасность

На самом деле, большая часть людей с такими проблемами не являются склонными к насилию больше, чем другие. Совсем небольшой процент насильственных действий совершают люди с психическими проблемами.

Миф 2: У детей нет проблем с ментальным здоровьем

Маленькие дети также могут испытывать ранние признаки таких проблем. В первую очередь это касается сложных времен в условиях войны. Важно обращать внимание на их эмоциональное состояние и своевременно оказывать поддержку.

расстроенный ребенок
Расстроенный ребенок. Фото: Sainte Anastasie

Миф 3: Панические атаки смертельно опасны

Панические атаки не могут быть причинами смерти, хотя являются очень неприятными и сопровождаются сильным страхом и физическими симптомами.

Миф 4: Проблемы с психическим здоровьем — это признак слабости

Психические расстройства — это болезни, как и любые другие. Они не связаны с характером человека.

Миф 5: Психологи нужны только очень одиноким людям

Психолог может предоставить структурированную помощь, научить эффективным способам решения проблем Ближайшие люди не всегда могут с этим помочь. Поэтому делиться проблемами с друзьями конечно надо, но должно быть понимание, что они не всегда смогут помочь.

женщина на приеме у психиатра
Женщина на приеме у психиатра. Фото: Укринформ

Миф 6: Люди с проблемами психического здоровья не могут выздороветь

Такое утверждение является ошибочным. Многие люди с такими проблемами полностью выздоравливают или значительно улучшают свое состояние благодаря современным методам лечения и поддержке. Во время процесса восстановления люди способны жить, работать, учиться и т.д.

Миф 7: Ничего нельзя сделать для человека с психическим расстройством

Напротив, поддержка близких людей очень важна для выздоровления. Они могут помочь больному получить необходимую помощь и создать благоприятную атмосферу.

Стоит помнить, что нарушение ментального здоровья — это распространенное явление, которое не стоит стигматизировать. Своевременная помощь и поддержка могут существенно улучшить жизнь людей, которые с этим сталкиваются.

Ранее мы сообщали, что глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак заявила, что в 2025 году первичная медицинская помощь, в частности услуги семейных врачей, будет включать психосоциальную поддержку.

Напоминаем, в Лубнах Полтавской области семейный врач после прохождения ВВК не явился по повестке.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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