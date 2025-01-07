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Тонка талія та здорове серце — які продукти радять вживати

7 січня 2025 14:58
Андрій Плахонін - Редактор
Як чай може допомогти знизити кров'яний тиск
Жінка. Ілюстративне фото: freepik.com
Андрій Плахонін - Редактор

Люди звикли, що для покращення здоров'я треба пити ліки або ж приймати біологічні активні добавки. Водночас корисні речовини містяться у продуктах, які ми вживаємо щодня.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

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Поліфеноли у продуктах

Так, у деяких продуктах містяться природні хімічні речовини "поліфеноли", які можуть подарувати вам тонку талію, здорове серце та низький кров'яний тиск. Також сполука здатна сповільнити процес старіння та допомогти впоратися з хворобою Альцгеймера.

"Поліфеноли" — це сполуки, які рослини використовують для захисту від комах та сонячного випромінювання. Найбільша їх кількість міститься у яскравих фруктах і овочах, таких як: буряк, ожина, маслини чи червоні помідори. Також їх багато у зеленому чаї, червоному вині, волоських горіхах та какао.

При регулярному вживанні вони захищають шкіру від старіння, покращують здоров'я серця, допомагають контролювати вагу, позитивно впливають на обмін речовин та зменшують ризик серцевих нападів й інсультів. Поліфеноли з чаю гібіскусу знижують кров'яний тиск.

Крім того, існують й інші сполуки — "флаваноли". Вони містяться у какао та корисні для серця, а "катехіни" з зеленого чаю — допомагають зменшити об'єм талії. 

Ці природні хімічні речовини показують, наскільки важливе здорове харчування з великою кількістю фруктів, овочів та напоїв на основі рослин для здоров'я людини.

Раніше експерти попередили, що вибір чашки для кави важливий не лише з естетичного погляду, а й з огляду на безпеку. Вони пояснили, чому не варто використовувати посуд червоного та помаранчевого кольору. 

Також ми розповідали про п'ять альтернативних напоїв, якими можна замінити каву.

продукти здоров'я ліки схуднення серце корисні поради

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17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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