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Тонкая талия и здоровое сердце — какие продукты стоит употреблять

7 января 2025 14:58
Андрей Плахонин - Редактор
Как чай может помочь снизить кровяное давление
Женщина. Иллюстративное фото: freepik.com
Андрей Плахонин - Редактор

Люди привыкли, что для улучшения здоровья надо пить лекарства или принимать биологические активные добавки. В то же время полезные вещества содержатся в продуктах, которые мы употребляем ежедневно.

Об этом говорится в материале The Guardian.

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Полифенолы в продуктах

Так, в некоторых продуктах содержатся природные химические вещества "полифенолы", которые могут подарить вам тонкую талию, здоровое сердце и низкое кровяное давление. Также соединение способно замедлить процесс старения и помочь справиться с болезнью Альцгеймера.

"Полифенолы" — это соединения, которые растения используют для защиты от насекомых и солнечного излучения. Наибольшее их количество содержится в ярких фруктах и овощах, таких как: свекла, ежевика, маслины или красные помидоры. Также их много в зеленом чае, красном вине, грецких орехах и какао.

При регулярном употреблении они защищают кожу от старения, улучшают здоровье сердца, помогают контролировать вес, положительно влияют на обмен веществ и уменьшают риск сердечных приступов и инсультов. Полифенолы из чая гибискуса снижают кровяное давление.

Кроме того, существуют и другие соединения —  флаванолы". Они содержатся в какао и полезны для сердца, а "катехины" из зеленого чая — помогают уменьшить объем талии.

Эти природные химические вещества показывают, насколько важно здоровое питание с большим количеством фруктов, овощей и напитков на основе растений для здоровья человека.

Ранее эксперты предупредили, что выбор чашки для кофе важен не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения безопасности. Они объяснили, что почему не стоит использовать посуду красного и оранжевого цвета.

Также мы рассказывали о п'ять альтернативных напитков, которыми можно заменить кофе.

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14:45 РФ обстреляла полицейское авто на Херсонщине — есть пострадавшие

14:38 Украинские успехи в Курске могут "похоронить" Путина — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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