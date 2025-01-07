Как чай может помочь снизить кровяное давление

Тонкая талия и здоровое сердце — какие продукты стоит употреблять
Люди привыкли, что для улучшения здоровья надо пить лекарства или принимать биологические активные добавки. В то же время полезные вещества содержатся в продуктах, которые мы употребляем ежедневно.
Об этом говорится в материале The Guardian.
Полифенолы в продуктах
Так, в некоторых продуктах содержатся природные химические вещества "полифенолы", которые могут подарить вам тонкую талию, здоровое сердце и низкое кровяное давление. Также соединение способно замедлить процесс старения и помочь справиться с болезнью Альцгеймера.
"Полифенолы" — это соединения, которые растения используют для защиты от насекомых и солнечного излучения. Наибольшее их количество содержится в ярких фруктах и овощах, таких как: свекла, ежевика, маслины или красные помидоры. Также их много в зеленом чае, красном вине, грецких орехах и какао.
При регулярном употреблении они защищают кожу от старения, улучшают здоровье сердца, помогают контролировать вес, положительно влияют на обмен веществ и уменьшают риск сердечных приступов и инсультов. Полифенолы из чая гибискуса снижают кровяное давление.
Кроме того, существуют и другие соединения — флаванолы". Они содержатся в какао и полезны для сердца, а "катехины" из зеленого чая — помогают уменьшить объем талии.
Эти природные химические вещества показывают, насколько важно здоровое питание с большим количеством фруктов, овощей и напитков на основе растений для здоровья человека.
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