Чому не можна пити каву з червоної чашки — експерти попередили про небезпеку для здоров'я

Червона чашка з кавою. Ілюстративне фото: Freepik

Експерти попереджають, що вибір чашки для кави важливий не лише з естетичної точки зору, а й з огляду на безпеку. Червоні та помаранчеві чашки часто виготовляються з глазур’ю, що містить свинець, який може виділяти шкідливі речовини.

Про це пише Ukr.Media.

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Небезпечні чашки

За словами фахівців, глазур червоного та помаранчевого кольору, якою покривають чашки, часто містить свинець. Це може призвести до виділення небезпечних для організму речовин, які з часом накопичуються в організмі і можуть спричинити різноманітні проблеми зі здоров’ям. Тому експерти рекомендують вибирати чашки, виготовлені зі скла, кераміки, без свинцевих компонентів або з нержавіючої сталі.

Ще однією загрозою можуть бути пластикові та алюмінієві чашки, які також можуть виділяти шкідливі речовини, що негативно впливають на здоров’я.

Цікаво, що колір чашки може змінювати наше сприйняття смаку кави. Дослідження показали, що кава з білої чашки здається менш солодкою, ніж та сама кава з блакитної або прозорої чашки.

Таким чином, при виборі чашки для кави важливо звертати увагу не лише на її зовнішній вигляд, але й на матеріал, з якого вона виготовлена. Правильний вибір посуду гарантує безпечне і приємне споживання улюбленого напою.

Нагадаємо, ціни на кавові зерна робусти та арабіки суттєво зросли впродовж 2024 року.

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