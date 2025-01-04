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Почему нельзя пить кофе из красных чашек — объяснение экспертов

4 января 2025 15:22
Андрей Плахонин - Редактор
Почему нельзя пить кофе из красной чашки — эксперты предупредили об опасности для здоровья
Красная чашка с кофе. Иллюстративное фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Эксперты предупреждают, что выбор чашки для кофе важен не только с эстетической, но и с точки зрения безопасности. Красные и оранжевые чашки часто изготавливаются с глазурью, содержащей свинец, который может выделять вредные вещества.

Об этом пишет Ukr.Media.

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Опасные чашки

По словам специалистов, глазурь красного и оранжевого цвета, которой покрывают чашки, часто содержит свинец. Это может привести к выделению опасных для организма веществ, которые со временем накапливаются в организме и могут вызвать разнообразные проблемы со здоровьем. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать чашки, изготовленные из стекла, керамики, без свинцовых компонентов или из нержавеющей стали.

Еще одной угрозой могут быть пластиковые и алюминиевые чашки, которые также могут выделять вредные вещества, негативно влияющие на здоровье.

Интересно, что цвет чашки может менять наше восприятие вкуса кофе. Исследования показали, что кофе из белой чашки кажется менее сладким, чем тот же кофе из голубой или прозрачной чашки.

Таким образом, при выборе чашки для кофе важно обращать внимание не только на ее внешний вид, но и на материал, из которого она изготовлена. Правильный выбор посуды гарантирует безопасное и приятное потребление любимого напитка.

Напомним, цены на кофейные зерна робусты и арабики существенно выросли в течение 2024 года.

Также мы рассказывали, какими альтернативными напитками можно заменить кофе.

питание здоровье медики кофе напитки опасность

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