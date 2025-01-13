В Україні провели унікальну операцію з ретрансплантації серця

Пацієнт після проведення операції. Фото: скриншот

В Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України 30-річному Петру провели першу в нашій державі ретрансплантацію серця. Станом на сьогодні це унікальна операція.

Про це повідомили в Інституті серця у понеділок, 13 січня.

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"Це його третє серце! Сім років тому перша трансплантація була проведена в Мінську, але з часом серце почало відмовляти", — говориться у повідомленні.

Операцію успішно провела команда лікарів, а саме: Борис Тодуров, Максим Таранов, Антон Шпачук, Софія Чайковська, Олександр Ревенко, Микола Мельник, Давид Шабанов, Степан Маруняк. Трансплантом-координатором виступала Анна Мельник.

Співробітники інституту висловили особливу подяку родині донора. Завдяки рішенню їх рідної людини ще одна особа отримала шанс на повноцінне життя.

Раніше ми писали, що в Одеській області через крововилив у мозок помер тринадцятирічний хлопчик. Його батьки дали згоду на донорство органів, що дало змогу врятувати життя п'ятьом людям.

Нагадаємо, лікарі врятували маленького одесита, який страждав від рідкісної хвороби.