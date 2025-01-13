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В Украине провели уникальную операцию по пересадке сердца

13 января 2025 17:11
Андрей Плахонин - Редактор
В Украине провели уникальную операцию по ретрансплантации сердца
Пациент после проведения операции. Фото: скриншот
Андрей Плахонин - Редактор

В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины 30-летнему Петру провели первую в нашем государстве ретрансплантацию сердца. На сегодня это уникальная операция.

Об этом сообщили в Институте сердца в понедельник, 13 января.

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"Это его третье сердце! Семь лет назад первая трансплантация была проведена в Минске, но со временем сердце стало отказывать", — говорится в сообщении.

Операцию успешно провела команда врачей, а именно Борис Тодуров, Максим Таранов, Антон Шпачук, София Чайковская, Александр Ревенко, Николай Мельник, Давид Шабанов, Степан Маруняк. Трансплантом-координатором выступала Анна Мельник.

Сотрудники института выразили особую благодарность семье донора. Благодаря решению их родного человека еще один человек получил шанс на полноценную жизнь.

Ранее мы писали, что в Одесской области из-за кровоизлияния в мозг умер тринадцатилетний мальчик. Его родители дали согласие на донорство органов, что дало возможность спасти жизнь пяти людям.

Напомним, врачи спасли маленького одессита, страдавшего от редкой болезни.

Минздрав здоровье операция медицина сердце

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