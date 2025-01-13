В Украине провели уникальную операцию по ретрансплантации сердца

Пациент после проведения операции. Фото: скриншот

В Институте сердца Министерства здравоохранения Украины 30-летнему Петру провели первую в нашем государстве ретрансплантацию сердца. На сегодня это уникальная операция.

Об этом сообщили в Институте сердца в понедельник, 13 января.

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"Это его третье сердце! Семь лет назад первая трансплантация была проведена в Минске, но со временем сердце стало отказывать", — говорится в сообщении.

Операцию успешно провела команда врачей, а именно Борис Тодуров, Максим Таранов, Антон Шпачук, София Чайковская, Александр Ревенко, Николай Мельник, Давид Шабанов, Степан Маруняк. Трансплантом-координатором выступала Анна Мельник.

Сотрудники института выразили особую благодарность семье донора. Благодаря решению их родного человека еще один человек получил шанс на полноценную жизнь.

Ранее мы писали, что в Одесской области из-за кровоизлияния в мозг умер тринадцатилетний мальчик. Его родители дали согласие на донорство органов, что дало возможность спасти жизнь пяти людям.

Напомним, врачи спасли маленького одессита, страдавшего от редкой болезни.