Почему немеют пальцы рук и как это вылечить

Онемение пальцев. Иллюстративное фото: Depositphotos

Когда человек чувствует онемение пальцев рук, это может свидетельствовать о проблемах с здоровьем. Некоторые из них являются серьезными и требуют лечения.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Онемение пальцев рук

Часто причиной онемения пальцев является нарушение кровообращения в конечностях, что может вызвать: длительное давление на руку, сдавливание кровеносных сосудов и даже различные патологические состояния. Речь идет о:

атеросклерозе — на стенках сосудов образовываются пробки холестерина, которые затрудняют кровообращение;

тромбоз — закупоривание сосудов тромбом.

Кроме того, нарушение циркуляции крови происходит из-за длительного сидения или лежания. Поэтому люди, имеющие сидячую работу, могут страдать от онемения в руках.

Но в случае, если такое ощущение сохраняется в течение длительного времени, то это свидетельствует о проблемах со здоровьем, которые требуют медицинского вмешательства.

Симптом серьезных болезней

В случае заболеваний нервов сжимается средний нерв, который проходит через узкий канал в запястье. Это и приводит к нарушению чувствительности в пальцах рук.

Также причиной может быть диабетическая нейропатия, при которой из-за высокого уровня сахара в крови повреждаются нервные волокна. Это приводит к потере чувствительности в руках и ногах.

Шейный остеохондроз и грыжа межпозвоночного отдела также могут давить на нервные корешки, которые идут к рукам. При этом человек чувствует боль в шее и голове. Кроме того, могут быть повреждены или сжаты нервы в результате травм, воспалений или болезней.

Еще вызвать онемение пальцев рук может недостаток витаминов и минералов: витаминов группы B, D и кальция. Их дефицит влияет на нормальную функцию нервов и мышц.

Лечение онемения пальцев

Для лечения онемения пальцев движение назначают различные методы, в зависимости от причины симптома:

медикаментозная терапия — чтобы улучшить кровообращение, снять воспаление и восстановить нервную проводимость;

физиотерапия — улучшение кровообращения и снятие мышечного спазма;

лечебная физкультура — упражнения для восстановления функций кистей и пальцев;

хирургическое вмешательство — если предыдущие методы не помогли, например, в случае синдрома запястного канала.

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