Почему немеют пальцы рук и как это вылечить

Онемение пальцев — какие болезни могут быть и как лечить
Когда человек чувствует онемение пальцев рук, это может свидетельствовать о проблемах с здоровьем. Некоторые из них являются серьезными и требуют лечения.
Об этом говорится в материале ТСН.
Онемение пальцев рук
Часто причиной онемения пальцев является нарушение кровообращения в конечностях, что может вызвать: длительное давление на руку, сдавливание кровеносных сосудов и даже различные патологические состояния. Речь идет о:
- атеросклерозе — на стенках сосудов образовываются пробки холестерина, которые затрудняют кровообращение;
- тромбоз — закупоривание сосудов тромбом.
Кроме того, нарушение циркуляции крови происходит из-за длительного сидения или лежания. Поэтому люди, имеющие сидячую работу, могут страдать от онемения в руках.
Но в случае, если такое ощущение сохраняется в течение длительного времени, то это свидетельствует о проблемах со здоровьем, которые требуют медицинского вмешательства.
Симптом серьезных болезней
В случае заболеваний нервов сжимается средний нерв, который проходит через узкий канал в запястье. Это и приводит к нарушению чувствительности в пальцах рук.
Также причиной может быть диабетическая нейропатия, при которой из-за высокого уровня сахара в крови повреждаются нервные волокна. Это приводит к потере чувствительности в руках и ногах.
Шейный остеохондроз и грыжа межпозвоночного отдела также могут давить на нервные корешки, которые идут к рукам. При этом человек чувствует боль в шее и голове. Кроме того, могут быть повреждены или сжаты нервы в результате травм, воспалений или болезней.
Еще вызвать онемение пальцев рук может недостаток витаминов и минералов: витаминов группы B, D и кальция. Их дефицит влияет на нормальную функцию нервов и мышц.
Лечение онемения пальцев
Для лечения онемения пальцев движение назначают различные методы, в зависимости от причины симптома:
- медикаментозная терапия — чтобы улучшить кровообращение, снять воспаление и восстановить нервную проводимость;
- физиотерапия — улучшение кровообращения и снятие мышечного спазма;
- лечебная физкультура — упражнения для восстановления функций кистей и пальцев;
- хирургическое вмешательство — если предыдущие методы не помогли, например, в случае синдрома запястного канала.
Ранее медики опровергли самые распространенные мифы относительно ментального здоровья человека.
А The Guardian писало об одном продукте, который поможет улучшить состояние сердца и замедлить процесс старения.
Читайте Новини.LIVE!